Dicle Elektrik'ten Şanlıurfa'ya 3,5 Milyar Liralık Enerji Yatırımı

Dicle Elektrik, Şanlıurfa'nın hızla artan enerji ihtiyacını karşılamak ve altyapıyı iyileştirmek amacıyla 3,5 milyar liralık yatırım gerçekleştirecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, şehir genelinde sürdürülen çalışma ve yatırımlarla, kesintisiz ve kaliteli enerji hizmeti hedefleniyor.

Kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımı hedefiyle çalışmalarını sürdüren Dicle Elektrik, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki hizmet alanında önemli projelere imza atmaya devam ediyor.

Şirket, bu yıl yalnızca Şanlıurfa'ya 3,5 milyar liralık yatırım yaparak şehrin hızla büyüyen yapısına uygun modern enerji altyapısı kurmayı hedefliyor.

Mevsimsel sorunlara karşı bakım onarım yapılıyor

Dicle Elektrik aynı zamanda, Şanlıurfa'nın merkez ilçelerinde mevsimsel ve coğrafi koşulların etkilerini azaltmak adına bakım ve onarım çalışmalarına ağırlık veriyor.

Şirket, bu yılın ilk 9 ayında Şanlıurfa genelinde 2 bin armatür, 4 bin 193 kilometre iletken, 10 bin pano ve 2 bin 200 trafonun bakımını tamamladı.

Ayrıca Dicle Elektrik, 186 Mobil Uygulaması, WhatsApp hattı, çağrı merkezi ve sosyal medya üzerinden iletilen taleplere hızla yanıt vererek hizmet kalitesini artırmaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Şanlıurfa İl Müdürü Naci Obut, kentte süren çalışmaları yerinde incelediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Karaköprü ilçesinde Seyrantepe, Ali Baba, Doğukent, Akbayır ve Şenevler, Haliliye ilçesinde İmam Bakır ve Sırrın, Eyyübiye ilçesinde ise Mance, Buhara ve Topdağı mahallelerinde devam eden altyapı yatırımlarımız program dahilinde ilerliyor. Başladığımız yatırım çalışmalarını yıl bitmeden tamamlamayı planlıyoruz. Hedefimiz, enerjide güvenliği ve sürekliliği sağlamak. Yenilikçi teknolojileri kullanarak Şanlıurfa'nın enerji altyapısının daha güvenli hale getirilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."