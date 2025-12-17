Haberler

Dicle Elektrik'ten Mardin Artuklu'ya 12,4 milyon liralık altyapı yatırımı

Dicle Elektrik, Mardin'in Artuklu ilçesinde 12 milyon 447 bin liralık yeni bir elektrik altyapı yatırımı başlattı. Proje, enerjinin kalitesini artıracak, arıza oranlarını azaltacak ve bölgenin büyüme potansiyeline yanıt verecek şekilde planlandı.

Açıklamada, nüfus ve yoğun konutlaşmayla artan enerji talebini karşılamak üzere planlanan 12 milyon 447 bin liralık projeyle, bölgede enerji kapasitesinin artırılacağı, daha modern ve güvenli bir şebekenin oluşturulacağı kaydedildi.

Proje kapsamında mevcut havai hatların tamamının yer altına alınacağı ifade edilen açıklamada, bölgenin artan enerji ihtiyacını karşılamak üzere 1600 kilovolt-amper gücünde yeni bir trafo merkezi kurulacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, altyapı güçlendirme çalışmaları dahilinde cadde ve sokaklara 56 adet yeni aydınlatma direği ve armatür yerleştirileceği ve bu yatırımla birlikte 4,5 kilometre orta gerilim ve 6,5 kilometre alçak gerilim kablosu döşenerek daha dayanıklı ve sürdürülebilir bir dağıtım hattı inşa edileceği kaydedildi.

Yatırımın yalnızca bugünkü ihtiyaçlara değil, bölgenin gelecekteki büyüme potansiyeline de cevap verecek şekilde planlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu proje, Artuklu'nun hızla gelişen bölgelerinde enerji kalitesini yükseltmenin yanı sıra uzun vadede olası arıza oranlarını da ciddi şekilde azaltacaktır. Mardin'in büyüyen şehir dokusuna uygun şekilde kesintisiz, güvenli ve sürdürülebilir enerji yatırımlarımız sürecek."

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi
