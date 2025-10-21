Dicle Elektrik'ten Güneş Enerjisi Santrallerine Uyarı: 60 Gün İçinde Kaldırılmalı

Dicle Elektrik, çağrı mektubu alınmadan kurulan güneş enerjisi santrallerinin (GES) enerji şebekesine zarar verdiğini ve güvenlik riski taşıdığını belirterek, mevzuata aykırı tesislerin 60 gün içinde kaldırılması gerektiğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımı hedefiyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hizmet veren Dicle Elektrik, şebekeyle resmi bağlantısı olmayan ya da çağrı mektubu almadan kurulumu yapılan GES'lere ilişkin uyarıda bulundu.

Açıklamada, dağıtım şebekesine bağlı ya da bağımsız alanlarda izinsiz olarak kurulan enerji üretim tesislerinin mevzuata aykırı olduğu ve bu tesislerin ciddi güvenlik riskleri taşıdığı ifade edildi.

Şirket, bu tür kurulumların şebeke dengesini bozduğunu, enerji kalitesini düşürdüğünü ve olası yangınlara neden olabileceğini belirterek üretim tesisi sahiplerini bilgilendirme dilekçesi sunmaları konusunda uyardı.

Tespit edilen tesisler şebekeden bildirimsiz ayrılacak

Dicle Elektrik, kabul işlemleri tamamlanmadan devreye alınan GES'lerin, mevzuata göre şebekeden bildirimsiz bir şekilde çıkarılacağını duyurdu.

Bu kapsamda, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği çerçevesinde yapılan düzenlemelere aykırı şekilde kurulum yapan gerçek ya da tüzel kişilerin, 60 gün içinde tesis ekipmanlarını demonte ederek parsel dışına çıkarması gerektiği bildirildi. Ayrıca, izinsiz kurulum yapan bu kişilerin üç yıl boyunca yeni başvuru yapamayacağı ve yeni kurulacak tesisler için de titiz bir denetim süreci uygulanacağı açıklandı.

Dicle Elektrik, ilgili yönetmelikler kapsamında tüm kişi ve kurumları yasal çerçeveye uygun hareket etmeye çağırırken, sosyal medya ve yerel yönetimler aracılığıyla da bilgilendirme çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, "Mevzuata aykırı GES kurulumları yalnızca sistemin teknik dengesini bozmakla kalmıyor, aynı zamanda insanların güvenliğini tehdit eden sonuçlar doğurabiliyor. Çağrı mektubu alınmadan ve gerekli bilgilendirme dilekçesi sunulmadan yapılan kurulumlar, enerji arzında dengesizliklere ve ciddi can-mal kayıplarına yol açabilir. Biz bu noktada kamu yararını ve sistem güvenliğini önceleyerek gerekli yaptırımları uygulayacağız." ifadelerini kullandı.