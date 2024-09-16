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Dicle Elektrik'ten Batman'a 5.7 Milyar TL Yatırım ile Enerji Altyapısında İyileşme

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Dicle Elektrik, 2013'ten 2024'e kadar Batman'da gerçekleştirdiği 5.7 milyar TL yatırım ile elektrik kayıp kaçak oranlarını ve kesinti sürelerini ciddi oranda düşürdü. Şebeke iyileştirmeleriyle enerji verimliliğini artıran şirket, kaliteli ve kesintisiz hizmet hedefliyor.

Dicle Elektrik, Batman'da özelleşme döneminin gerçekleştiği 2013 yılından 2024 yılına kadar yapılan toplam 5.7 yatırımla kayıp kaçak oranlarında ve elektrik kesinti sürelerinde bölge ortalamasına oranla büyük düşüşler sağlandı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan 6 ilde elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, Batman'da gerçekleştirdiği yatırımlar ve düzenli bakım çalışmaları neticesinde enerji altyapısında önemli iyileşmeler elde etti. Şehirde şebeke genişletme, sayaç ve teknoloji yatırımlarıyla enerji arz güvenliği artırılırken özelleşmenin gerçekleştiği 2013 yılından 2024 yılına kadar yapılan toplam 5.7 yatırımla kayıp kaçak oranlarında ve elektrik kesinti sürelerinde bölge ortalamasına oranla büyük düşüşler sağlandı. Dicle Elektrik, bu başarıyı kırsal ve tarımsal alanlara da taşıma hedefiyle, Batman'daki enerji altyapısını güçlendirmeye devam ediyor.

Kaliteli, kayıpsız ve kesintisiz hizmet hedefleniyor

Dicle Elektrik, Batman'da özelleşme sürecinden bu yana kayıt dışı tüketimle mücadelede önemli başarılara imza attı. 2016 yılında Batman Merkez'de yüzde 72 seviyelerinde olan kayıp kaçak oranı, 2024 yılı itibarıyla yüzde 30 seviyelerine kadar geriledi. Kayıp kaçak oranlarında elde edilen başarının kesinti sürelerini de olumlu yönde etkilediğini ifade eden Yaşar Arvas, "Batman'da 2013 yılından bu yana yürüttüğümüz altyapı çalışmalarıyla enerji verimliliğini artırarak bölge ekonomisine ciddi katkılar sunduk. Böylelikle enerji maliyetlerinin düşmesine ve vatandaşlarımızın daha hesaplı enerjiye erişmesine imkan sağladık. Kaliteli, kayıpsız ve kesintisiz olarak adlandırılan 3K alanlarında kayıp kaçak oranı yüzde 10 seviyelerine kadar düştü" dedi.

Şebeke yatırımları listede başı çekti

Özelleşme sürecinde Batman'a yapılan yatırımlara da değinen Arvas, "Bu süreçte yaptığımız ve 1 milyar TL'si 2024 yılında gerçekleştirilen toplam 5,7 Milyar TL yatırımın büyük kısmını şebeke iyileştirmeleri teşkil ediyor. Bunun yanında sayaç, aydınlatma ve modüler hücre yatırımlarımıza da hız kesmeden devam ederek Batman'ın kesintisiz hizmet alabilmesi yolunda büyük mesafe kat ettik." şeklinde konuştu.

Kesinti süresi Türkiye ortalamasının altına düştü

Gerçekleştirilen yatırımların olumlu etkilerinden de söz eden Arvas, bölge genelinde şebekelerde yaşanan arıza sayısının ilk yıla göre yüzde 68 azaldığını açıkladı. Genel Müdür Yaşar Arvas, abone başına düşen bildirimsiz kesinti süresinin ise sadece son bir yılda 1 milyar 48 milyon TL yatırım yaptıkları Batman'da ülke ortalamasının da altına indiğine dikkat çekti.

"Tarımsal sulamada kayıt dışı tüketimle mücadelemiz sürecek"

Batman'da özellikle tarımsal sulama dönemlerinde yaşanan kayıt dışı tüketimle mücadele etmek için yeni adımlar hazırlığında olan Dicle Elektrik, kayıp kaçak bakımından şehir merkezlerinde sağlanan düşüşleri tarımsal alanlarda elde etmeyi amaçlıyor. Yaz aylarında kaçak trafoların kullanılması nedeniyle şebekenin ciddi biçimde zarar gördüğünü belirten Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, "Batman'da tarımsal sulama sezonunda kayıt dışı tüketim, şebeke altyapımız üzerinde büyük bir yük oluşturuyor. Bu durum uzun süreli kesintilere neden olabiliyor. Bu sorunları çözmek için yeni yatırımlar ve düzenlemeler planlıyoruz. Şehrimizin tüm kırsal alanlarında kesintisiz ve güvenilir enerji arzını sağlama hedefiyle tarımsal sulamada kayıt dışı tüketimle mücadelemiz sürecek." dedi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi Şebeke Şebeke Enerji batman Tarım Yaşam Dicle

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