Dicle Elektrik'ten 120 Milyar Liralık Yatırım Hamlesi

Dicle elektrik, dağıtım bölgeleri olan Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'a 2013'ten bu yana yaptığı 60 milyar liralık yatırımın yanında gelecek 5 yıl içinde 60 milyar lira daha yatırım planıyla toplam 120 milyar liralık katma değer sağlamayı hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 6 ilde kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımı hedefiyle hizmet veren Dicle Elektrik, hizmet bölgelerindeki yatırımlarının açılışını DicleFest etkinliğiyle yapmaya devam ediyor.

'Enerjisi Bitmeyen Festival' mottosuyla düzenlenen etkinliğin üçüncüsü Siirt'te başladı. Siirt Park AVM açık otoparkında düzenlenen festivalin açılış törenine Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli, Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay ve Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, dağıtım bölgeleri olan Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'a 2013'ten bu yana 60 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Hizmete başladığımız günden bu yana akıllı şebeke dönüşümünden kırsal alan yatırımlarına, yenilemeden aydınlatma projelerine kadar geniş bir alanda yıllık ortalama yatırım tutarımızı yaklaşık 10 kat arttırdık. Yatırım bütçemizdeki en büyük payı yüzde 25 ile akıllı şebeke projelerimiz oluşturdu. Ayrıca 8 bini aşkın çalışanımızla bölgenin en büyük istihdam sağlayan şirketlerden biri olduk. Mevcut yatırımlarımıza ek olarak önümüzdeki beş yılda yapacağımız 60 milyar lirayı aşkın yatırımla birlikte toplam katkımız 120 milyar lirayı aşmış olacak."

Arvas, hizmet verdikleri iller arasında en az kayıp kaçak oranının Siirt'te olduğunu belirterek, şehrin elektrik altyapısına yapılan yatırımların katlanarak arttığını vurguladı.

Özelleştirme öncesi yıllık ortalama yatırım tutarının 54 milyon lira bugün ise 307 milyon lira olduğu bilgisini paylaşan Arvas, "Bu artışla birlikte şehir genelinde toplamda 4 milyar liralık yatırımı hayata geçirdik. Sadece son üç yılda 1,6 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Şehir ve ilçelerde iletken, pano, direk, trafo ve sayaç yenilemeleriyle altyapıyı büyük ölçüde yeniledik. Şehir merkezinden köylerine kadar şebeke dönüşüm oranını yüzde 100'e yaklaştırdık." ifadelerini kullandı.

Arvas, söz konusu yatırımlarla Siirt'in şirketin hizmet bölgesinde en az kayıp kaçak oranına sahip il haline geldiğini aktararak, "Siirt merkezinde yüzde 26 olan kayıp kaçak oranı, günümüzde Türkiye ortalamasının da altına inerek yüzde 3'e düştü. Bu sonucun sadece bizim için değil, ülkemiz için de çok önemli bir başarı hikayesi olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Siirt kırsalına 2,5 milyar lira yatırım yapılacak

Öte yandan Dicle Elektrik, kırsal bölgelerde de altyapı dönüşümünü hız kesmeden sürdürüyor. 2013-2025 arasında Siirt kırsalında 106 köyde yapılan yenileme çalışmaları için yaklaşık 700 milyon lira yatırım yapıldı. Şirket, önümüzdeki 10 yıl içerisinde ise kırsal alan akıllı şebeke dönüşümüne yönelik 382 projeye 2,5 milyar lira yatırım yapmayı planlıyor. Bu projelerle elektriğe erişimin kalitesi artırılacak ve dijitalleşme kırsalda da hissedilecek.

Ayrıca Siirt'te düzenlenen ve 24 Eylül'de başlayan DicleFest, 4 gün boyunca Siirtlilere konserler, tiyatrolar ve bilimsel deneyim alanları sunmaya devam edecek. Ziyaretçiler, festival alanında yer alan dev planetaryum çadırı, Van de Graaff jeneratörü, plazma küresi ve interaktif enerji deneyim alanlarına yoğun ilgi gösteriyor. Dicle Elektrik'in akıllı şebeke dönüşümü, kaçakla mücadelede kullanılan dron teknolojileri ve veri analitiği uygulamaları da festivalde ziyaretçilere tanıtılıyor.

Festivalde konserlerin yanı sıra minik ziyaretçilere özel "Dicle'nin Rüyası" adlı çocuk tiyatrosu da sahnelenecek. Bugüne kadar Diyarbakır, Batman ve Siirt'te düzenlenen DicleFest'in Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak'ta da düzenlenmesi planlanıyor.