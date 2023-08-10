Dicle Elektrik, Tarımsal Sulama Kaynaklı Yüksek Tüketime Karşı Uyarıyor

Dicle Elektrik, 6 ilde elektrik altyapısı başta olmak üzere birçok yatırım çalışmasına imza atarken, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin gibi tarımsal sulamanın yoğun yaşandığı illerde gerçekleşen yüksek tüketime karşı abonelerini uyardı. Dağıtım şirketi, yüksek enerji kullanımının oluşturacağı riskler konusunda kamuoyunu bilgilendirdi.

Şirketin raporlarına göre, tarımsal sulama nedeniyle bazı bölgelerde enerji tüketiminde yıllık yüzde 50'ye varan artışlar yaşanırken, genel bölge ortalamasında ise yüzde 10'luk bir artış gözlemleniyor. Dicle Elektrik saha ekipleri, şebekeleri stabil tutabilmek adına yoğun çaba sarf etse de bölgedeki ani ve yüksek tüketim artışı, enerji dağıtım şebekelerinde kalıcı hasara neden olduğu açıklandı.

Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin illerinde yüksek elektrik tüketimi kaynaklı dalgalanmaların, şebekelerin arz güvenliğini tehdit ettiğini belirten Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, durumun bölgenin enerji arz güvenliğini ve kalitesini ciddi olarak riske attığını söyledi.

Geçen 10 yılda Diyarbakır'da 3,1 milyar TL, Mardin'de 2,06 milyar TL ve Şanlıurfa'da 3,3 milyar TL tutarında şebeke güçlendirme çalışmaları yaptıklarını ifade eden Arvas, "Enerji arzı tarımsal sulama abonelerinin yoğun enerji kullanımı sebebiyle karşılanamaz boyutlara ulaştı. Gerçekleştirilen yatırımlara ve yürütülen verimli tarım projelerine rağmen önüne geçilemeyen aşırı tüketim, enerjinin hanelere kesintisiz, kaliteli ve sürdürülebilir olarak ulaştırılması konusunda engel teşkil ediyor" dedi.

Yaşanan yüksek elektrik tüketimi sorununun sadece sıradan tüketicileri değil, üreticileri ve bölgeyi besleyen enerji üretim santrallerini de olumsuz etkilediğini aktaran Arvas, "Hatların kapasitesinin çok üzerindeki yüklenmeler ve bölgedeki tarımsal sulama abonelerinin de talep etmesi nedeniyle dönüşümlü elektrik kesintilerine gitme zorunluluğu doğdu. Elektrik şebekesinin çökme tehlikesiyle başa çıkmak için Dicle Elektrik ekipleri yoğun bir çaba içerisinde. Ancak tarımsal sulamada meydana gelen ve birçoğu usulsüz olan tüketim artışı sürerse, bölgede enerji arzının güvenliği ve kalitesinde tam anlamıyla bir çöküş yaşanması kaçınılmaz hale gelir. Bu sebeple GAP sulama projesinin bir an evvel tamamlanması bölgenin tarımsal sulamada nefes almasına destek sağlayacaktır" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR