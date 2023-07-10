Dicle Elektrik Perakende Satış AŞ, abonelerin borçlarını ödemeyenlere hukuki işlem başlatacak

Dicle Elektrik Perakende Satış AŞ (Depsaş Enerji) Genel Müdürü Murat Karagüzel, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde abonelerin yüzde 80'inin fatura borcu bulunduğunu ve şirketin toplam alacak miktarının 16 milyar lirayı aştığını belirterek 'Yapılan uyarılara rağmen borcunu ödemeyen aboneler hakkında hukuki işlem başlatılacak, abonelikleri feshedilecek.' dedi.

Dicle Elektrik Perakende Satış AŞ (Depsaş Enerji) Genel Müdürü Murat Karagüzel, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde abonelerin yüzde 80'inin fatura borcu bulunduğunu ve şirketin toplam alacak miktarının 16 milyar lirayı aştığını belirterek "Yapılan uyarılara rağmen borcunu ödemeyen aboneler hakkında hukuki işlem başlatılacak, abonelikleri feshedilecek." dedi.

Şirketten yapılan açıklamada, Depsaş Enerji'nin, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Şırnak ve Siirt'te 2,2 milyon aboneye hizmet verdiği, 6 ilde tarımsal sulama abonelerinin yüzde 80'inin ödenmemiş fatura borcu olduğu, bu durumun borcunu zamanında ödeyen aboneler açısından hak ihlali anlamı taşıdığı kaydedildi.

"Tarımsal sulama abonelerinin yüzde 90'ı borçlu durumda"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Depsaş Enerji Genel Müdürü Karagüzel, bölgede ödenmeyen elektrik borçlarının artık sürdürülemez bir noktaya ulaştığını belirterek şirket olarak temel faaliyet ve hizmetleri yerine getirmekte bile zorlanır hale geldiklerini ifade etti.

Özellikle Şanlıurfa ve Mardin'deki tarımsal sulamadan kaynaklı ödenmeyen elektrik borçlarının tüm bölgede elektrik tedarik hizmetlerini olumsuz etkilemeye başladığını dile getiren Karagüzel, şunları kaydetti:

"Bölgedeki yaklaşık 30 bin tarımsal sulama abonesinin 23 bini Şanlıurfa ve Mardin'de bulunuyor. Bu 2 ilde mukim (bir yerde, bir evde oturan) tarımsal sulama abonelerinin yaklaşık yüzde 90'ının borcunu ödemediği görülüyor. Diğer bir ifade ile tarımsal sulama abonelerinin yüzde 90'ı borçlu durumda. Enerji Bakanlığı ve Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu'nun regülasyonlarına tabi bir şirket olarak kamu düzeninin korunmasını sağlamak sorumluluklarımız arasında yer alıyor. Borcunu zamanında ödeyen abonelerimize karşı ödemeyen abonelerimiz haksız rekabet oluşturuyor. Vadesi geçmiş borçların son aylar veya bir yıllık dönemin aksine uzun yılları kapsadığı öğrenildi. 8 yıldan bu yana tarımsal sulama kapsamında kullanılan elektrik borcunu ödemeyenlerin olduğu belirlendi. Borcunu ödemeyen abonelerin elektrikleri, yasal mevzuatın emrettiği şekilde Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin 35. maddesi kapsamında dağıtım şirketince kesilmesi istenecek. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde abonelerin yüzde 80'inin fatura borcu bulunuyor ve şirketin toplam alacak miktarı 16 milyarı aşıyor. Yapılan uyarılara rağmen borcunu ödemeyen aboneler hakkında hukuki işlem başlatılacak, abonelikleri feshedilecek."

Karagüzel ayrıca elektrik borcunu ödemeyen abonelerin elektriklerinin tekrar bağlanmayacak şekilde dağıtım şirketince kesilmesinin talep edileceğini aktararak tekrar enerji alınmasını ve müdahaleleri engellemek için gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik paydaşlardan da her türlü desteğin alınacağını belirtti.

Bu sebeple elektrik borcunu ödemeyen tüm aboneleri ivedilikle borçlarını ödemeye çağırdıklarını kaydeden Karagüzel, "Tarımsal kalkınmanın sürdürülebilirliğine zarar gelmemesi adına tüm imkanlarımızla çiftçimizin yanında yer almaya devam ettik. Çiftçimizin ve ülkemizin kalkınması önceliğimizdir. Elektrik borçlarını ödemeyen abonelerimize bir kez daha çağrıda bulunuyoruz ve ülke ekonomimize de ciddi zarar veren bu borcun ödenmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.