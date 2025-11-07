Haberler

Dicle Elektrik, Mardin Nusaybin'de 238 Milyon Liralık Enerji Altyapı Yatırımı Yapıyor

Güncelleme:
Dicle Elektrik, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 238 milyon liralık bir yatırımla enerji altyapısını yeniliyor. Proje kapsamında, ilçenin çeşitli mahallelerinde enerji altyapısı tamamen yenilenecek ve enerji kalitesi artırılacak.

Dicle Elektrik, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki enerji altyapısını 238 milyon liralık yatırımla yeniliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımı hedefiyle çalışmalarını sürdüren Dicle Elektrik, hizmet verdiği Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda şirket, Mardin'in Nusaybin ilçesinde kapsamlı bir şebeke yenileme projesi başlattı. Toplam 238 milyon liralık bütçeyle hayata geçirilen proje çerçevesinde ilçenin Çatalözü, Gırnavas ve İpekyolu mahallelerindeki enerji altyapısı tamamen yenileniyor. 2025 yatırım programı kapsamında yürütülen çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Dicle Elektrik, Mardin genelinde yürüttüğü yatırımlarla enerji arz güvenliğini artırmayı ve sürekliliği sağlayarak hizmet kalitesini yükseltmeyi amaçlıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla enerji kalitesinin yanı sıra şebeke dayanıklılığı ve sürekliliği üst seviyeye çıkarılmış olacak. Ayrıca yer altına alınan şebeke sayesinde hava koşullarından kaynaklanan arızaların önüne geçilirken, enerji sürekliliği sağlanacak.

Yatırım çalışmaları kapsamında 3 mahallede farklı kapasitelere sahip toplam 24 yeni trafo tesisinin de kurulumu gerçekleştiriliyor. Böylece enerji verimliliği artırılırken, bölgenin şebeke yükü dengeleniyor. Bu altyapı sayesinde ilerleyen yıllarda artması beklenen enerji tüketim talebinin rahatlıkla karşılanması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
