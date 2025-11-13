Haberler

Dicle Elektrik Kışa Hazırlık İçin Bakım Çalışmalarını Hızlandırdı


Dicle Elektrik, sorumluluk bölgesindeki illerde kış şartlarına hazırlık amacıyla kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları yürütüyor. Yaklaşık 2.500 personel ve 425 araçla yapılan çalışmalarla olası elektrik kesintileri önleniyor.

Dicle Elektrik, sorumluluk bölgesindeki Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt'te zorlu yaz mevsiminin ardından elektrik şebekelerini kış şartlarına hazırlamak için bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bölgede görevli yaklaşık 2 bin 500 personel ve 425 araçla yürütülen çalışmalar kapsamında, olumsuz hava koşullarından kaynaklanabilecek olası kesintiler gerçekleşmeden önleniyor.

Yaz aylarında yoğun elektrik tüketimi ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle yıpranan şebekede, arıza önleyici bakım çalışmaları hem şehir merkezlerinde hem de kırsal bölgelerde titizlikle yürütülüyor. Termal kameralar, kısmi deşarj cihazları ve dron filosu gibi ileri teknolojilerle yapılan kontroller sonucunda, potansiyel arızalar gerçekleşmeden tespit ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Şebeke Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün, görevli ekiplerin zorlu saha koşullarına rağmen özveriyle çalıştığını belirterek, "150'si mühendis olmak üzere 2 bin 500'e yakın çalışma arkadaşımız ve 425 aracımızla bölgedeki tüm iletim ve dağıtım hatlarını kontrol ediyoruz. Ekiplerimiz bazı bölgelere araçla ulaşamasa da malzemeleri sırtlarında taşıyarak çalışmaları sürdürüyor. Bugüne kadar olumsuz hava koşullarından kaynaklanabilecek 690 olası arıza, gerçekleşmeden yapılan kontrollerle önlendi. Söz konusu bakım süreci için 2 milyar 339 milyon liralık kaynak ayırdık." ifadelerini kullandı.

Kış hazırlıkları kapsamında yapılan çalışmaların büyük kısmının tamamlandığını aktaran Tüzün, "Bugüne kadar 220 kilometre iletim hattı ve 402 köy-kırsal trafo postasını yenileyip iyileştirdik. 14 bin 147 adet direk ve 278 adet hücre montajı gerçekleştirdik, 119 pano yenilendi, 115 kesici ölçüm kabini tadilattan geçirildi. Toplamda 33 bin 61 kilometrelik iletim hattı kontrol edildi ve bunun 13 bin 325 kilometrelik kısmında bakım yapıldı. Ayrıca 7 bin 598 direk tipi ve 2 bin 314 bina tipi trafoda da bakım çalışması uygulandı. Şu an bakım onarım çalışmalarının yüzde 80'lik kısmı tamamlanmış durumda." bilgisini paylaştı.

Tüzün, Dicle Elektrik abonelerinin kış aylarını güvenli ve kesintisiz enerjiyle geçirmesi için bölgesel ihtiyaçları göz önünde bulundurarak yatırımları ve bakım çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
