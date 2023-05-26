Dicle Elektrik, İş Başı Eğitimleriyle Çalışanlarının Yetkinliklerini Artırıyor

Dicle Elektrik, saha çalışanlarına ustalık düzeyinde eğitimler verdiği yeni bir projeyi hayata geçirdi. Bu çerçevede ilk etapta 448 saha personeli, eğitimlerin ardından seviye belirleme sınavına girdi ve başarılı olanlar ödüllendirildi.

Dicle Elektrik, çalışanlarının gelişimine katkı sunan iş başı eğitimleriyle teknik donanım ve yetkinliklerini artırmaya devam ediyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 6 ilde elektrik dağıtım hizmeti veren ve 2,2 milyon abonesi ile Türkiye'nin en büyük elektrik dağıtım şirketleri arasında yer alan Dicle Elektrik, çalışanlarının gelişimine katkı sunan iş başı eğitimleriyle teknik donanım ve yetkinliklerini artırmaya devam ediyor. Son olarak usta-işçi projesini gündemine alan Dicle Elektrik, saha çalışanlarına ustalık düzeyinde eğitimler verdiği yeni bir projeyi hayata geçirdi. Bu çerçevede ilk etapta 448 saha personeli, eğitimlerin ardından seviye belirleme sınavına girdi ve başarılı olanlar ödüllendirildi.

Elektrik dağıtım hizmeti alanındaki ülkemizin öncü şirketlerinden Dicle Elektrik, bünyesinde Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta görev yapan saha çalışanlarına usta-işçi projesi çerçevesinde eğitimler düzenlenmeye başladı. Çalışanların teknik bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimlerin verildiği projede, çalışanların kendi alanlarında ustalık düzeyine ulaşması hedefleniyor. Proje, Dicle Elektrik Enerji Kayıpları Müdürlüğü bünyesinde İnsan Kaynakları Başkanlığı ile gerçekleştiriliyor. Eğitim sonrası saha çalışanlarının seviye belirleme sınavına tabii tutulduğu projede, yüzde 5'lik dilime giren çalışanlar ödüllendiriliyor.

Projeyle ilgili bilgi veren Dicle Elektrik Genel Müdür Yardımcısı Şeref Korhan, "Bu eğitimler eşliğinde, personelimizi daha da uzmanlaştırarak hem birimimiz hem şirketimiz açısından katma değer sağlamayı hedefliyoruz. Türkiye'nin en büyük dağıtım şirketlerinden biri olarak ülkemize katma değer sağlayacak yatırımlarımızın yanında çalışma arkadaşlarımızın sahada en güvenli şekilde çalışmalarını gerçekleştirmeleri için eğitim çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR