Dicle Elektrik'in Mobil Süper Şarj Cihazı Projesi Prototipi Tamamlandı

Dicle Elektrik tarafından hazırlanan, AR-GE Çalıştayı'nda ikincilik ödülü alan "Mobil Süper Şarj Cihazı Projesi"nde prototip üretimi tamamlandı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Dicle Elektrik'in olası afet ve krizlerde ortaya çıkabilecek tüm geçici enerji ihtiyaçlarını karşılayabilecek "Mobil Süper Şarj Cihazı Projesi"nin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) ve Enerji Uzmanları Derneği'nin düzenlediği AR-GE Çalıştayı'nda 54 proje arasında ikincilik ödülüne layık görüldüğü belirtildi.

Elektrikli araç sayısındaki artış, doğal afetler ve savunma sanayi başta olmak üzere farklı alanlardaki güncel gelişmelerin, taşınabilir enerji depolama ünitelerine ihtiyacı da artırdığına işaret edilen açıklamada, AR-GE merkezini kuran Dicle Elektrik'in bu önemli ihtiyaca cevap veren projeyi hazırladığı bildirildi.

"Çok katlı binaların enerji ihtiyacının günlerce karşılanmasına ve elektrikli araçların mobil olarak şarj edilebilmesine olanak tanıyacak proje, başarısını ödülle taçlandırdı." ifadesine yer verilen açıklamada, 18 aylık bir çalışma sonucu geliştirilen mobil enerji kaynağının, Ankara ve Diyarbakır'da yapılan saha denemelerinden başarıyla geçtiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik AR-GE Direktörü Mustafa Çelikpençe, proje kapsamında uygun depolama teknolojilerinin seçimi için literatür taramaları yapılarak fizibilite ve analiz çalışmalarının gerçekleştirildiğini belirtti.

"Prototipin şarj ve deşarj testleri sahada farklı senaryolarda uygulandı"

Çelikpençe, yürütülen çalışmaya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Hızlı şarj ve deşarj için süper kapasitörler ve LFP pilleri entegre bir şekilde kullanıldı. Proje çıktısının, genişleyebilir ve her araca uygun portatif bir yapıda olabilmesi için sırasıyla mekanik, elektrik ve elektronik çizimler yapıldı. Ürünün mekanik prototip aşaması tamamlanarak içinde yer alacak batarya paketi, invertör, şarj ve koruma ekipmanları ürüne yerleştirildi. Prototip tamamlandıktan sonra ürün, akredite kuruluşların test laboratuvarlarında kapsamlı test süreçlerine tabi tutuldu. Ürünün güvenlik ve performans açısından gereken standartlara uygunluğu değerlendirildikten sonra EMC ve LVD gibi uluslararası test normlarına uygun şekilde prototip tamamlandı.

Saha testleri sırasında Ankara'da çok katlı bir iş yerine 3 gün boyunca kesintisiz enerji sağlandı. Prototipin şarj ve deşarj testleri sahada farklı senaryolarda uygulandı. Mobil enerji depolama ünitesinin taşınabilirliği, farklı yük tipleriyle çalışabilirliği ve hızlı şarj yetenekleri test edildi. Yerli ve milli TOGG aracımız başarıyla 11 kilovatsaat (kWh) gücünde şarj edildi ve bu testlerde sistemin güvenilirliği bir kez daha onaylanmış oldu. Diyarbakır'da Kırkkoyun İlkokulu'ndaki elektrik panosuna başarıyla entegre edildi ve okul yaklaşık 2 saat boyunca tek fazdan ortalama 3,5 kWh güç ile kesintisiz olarak beslendi. Ortalama 3 kWh gücünde gerçekleştirilen şarjla, sistemin elektrikli araçlarla uyumluluğu test edilmiş oldu."

"Satışa hazır hale getireceğiz"

Çelikpençe, sistemi daha sonra üç faz şarj testine aldıklarını ifade ederek, yapılan testlerin sistemin hem tek faz hem de üç faz şarj işlemlerinde güvenilirliğini ve esnekliğini bir kez daha gösterdiğini kaydetti.

Okul ve iş yeri gibi farklı tipteki abonelerin enerji ihtiyacını karşılayabilmesinin, farklı güç seviyelerinde elektrikli araçları şarj edebilmesinin sistemin geniş kullanım alanına sahip olduğunun bir göstergesi olduğuna dikkati çeken Çelikpençe, böylece projenin sadece sabit enerji ihtiyaçlarını değil aynı zamanda mobil ve elektrikli araçların şarj gereksinimlerini de karşılayabileceğini kanıtlamış olduğunu belirtti.

Çelikpençe, sistemin artık pratik olarak kullanılabilir olduğunu ve talepler doğrultusunda daha da geliştirilebileceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Gerçekleşen saha testleri, projemizin çeşitli senaryolar altında başarılı bir performans sergilediğini ve taşınabilir enerji depolama çözümleri için yüksek verimlilik sağladığını bir kez daha teyit etti. Sektör dışında kullanım talebi olan şirketler için de ürünümüzü ticarileştirilerek satışa hazır hale getireceğiz."