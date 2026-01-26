Dicle Elektrik, Şanlıurfa'nın en büyük ilçesine 2 milyar lirayı aşkın yatırım yaptı

Dicle Elektrik, Şanlıurfa'nın en büyük ilçesi Eyyübiye'de kesintisiz ve kaliteli enerji hedefiyle 8 yılda toplam 2 milyar 205 milyon liralık yatırım yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dicle Elektrik bu yıl da teknoloji ve şebeke yatırımlarına devam edecek.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en kalabalık ilçelerinden biri olan Eyyübiye'de şebeke altyapısını güçlendirmeye yönelik adımlar atan Dicle Elektrik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu regülasyonları doğrultusunda hareket ederek yaptığı yatırımlarla verimliliği artırarak olası kesintilerin önüne geçti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Şanlıurfa İl Müdürü Naci Obut, Eyyübiye'nin enerji altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımların bölge genelinde hissedilir düzeyde performans artışı sağladığını belirterek, "Son 8 yılda ilçeye toplam 2 milyar 205 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Obut, Asya Mahallesi'ne 405 milyon lira, Direkli Mahallesi'ne 350 milyon lira ve Kadıkendi Mahallesi'ne 140 milyon liralık yatırım yaptıkları bilgisini paylaşarak, "Ayrıca Selçuklu, Muradiye ve Osmanlı Mahallelerine yapılan yatırımın tutarı ise bakım, onarım ve yenileme çalışmalarıyla 600 milyon liraya yaklaştı. Yeni enerji nakil hatları, yer altı şebekeleri, trafo merkezleri ve aydınlatmalarla Eyyübiye'nin enerji performansını geçmişe kıyasla önemli ölçüde artırdık." değerlendirmesinde bulundu.

Merkez ilçe ve kırsalında yeni enerji nakil hatları, trafo merkezleri ve aydınlatma tesisleri kuran Dicle Elektrik, Şanlıurfa'da son 58 yılın en yoğun kar yağışının görüldüğü dönemde enerji arzını sürdürdü.

Açıklamada, sıfırın altına düşen hava sıcaklıkları ve artan elektrik talebine rağmen ilçede enerji hizmeti devam ederken, özellikle elektrikle ısınmaya bağlı talep artışının yaşandığı süreçte meydana gelen lokal aksaklıkların kısa sürede giderildiği bildirildi.