Dicle Elektrik, esnek ödeme planıyla 357 abonenin borcunu ödedi

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ, tüketicilere sunulan esnek ödeme planıyla 357 abonenin elektrik borçlarını ödediğini, ödeme yapmayan abonelere ise enerji verilmeyeceğini duyurdu. Şanlıurfa'da sadece tarımsal sulama alanlarındaki alacağı 13,2 milyar liraya ulaşan Dicle Elektrik'in alacağını tahsil etmek için borçlu abonelere yasal bildirimler uygulamaya başladığı kaydedildi.

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ, tüketicilere sunulan esnek ödeme planıyla 357 abonenin elektrik borçlarını ödediğini, ödeme yapmayan abonelere ise enerji verilmeyeceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Şanlıurfa'da sadece tarımsal sulama alanlarındaki alacağı 13,2 milyar liraya ulaşan Dicle Elektrik'in alacağını tahsil etmek için borçlu abonelere yasal bildirimler uygulamaya başladığı kaydedildi.

Açıklamada, şirketin, 5 yılı aşkın süredir borçlarını ödeyemeyen aboneler ile bir araya gelinerek esnek ödeme planı sunduğu, bu ödeme planından yararlanan bir kesim abonenin ödeme yaptığı, ödeme yapmayan abonelere enerji verilmeyeceği belirtildi.

Dicle Elektrik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Dicle Elektrik, aralarında 8 yıldan bugüne kullandıkları elektriğin parasını ödemeyen abonelerin de bulunduğu kırsaldaki abonelere aylardır yasal kapsamda ödeme çağrısında bulunuyor. Şanlıurfa'da hazırlanan esnek ödeme planını kabul eden aboneler borcunu öderken, gösterilen tüm iyi niyete karşılık 5 yılı aşkın süredir ödeme yapmayan abonelerin elektrikleri kesildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu gibi otoritelerin denetimi altında 10 yıllık özelleşme sürecinde, sorumluluk bölgesinde 20 milyar lirayı aşan yatırım yapan Dicle Elektrik, şebekesini önemli ölçüde güçlendirdi. Toplam 13,2 milyar lira ile en büyük borçlu grubun bulunduğu Şanlıurfa'daki borçlu aboneler için Dicle Elektrik tarafından esnek bir ödeme planı hazırlandı. Söz konusu esnek ödeme planını makul bulan aboneler ile uzlaşma sağlansa da bazı aboneler borcunu ödemedi. Bunun üzerine Dicle Elektrik tarafından yasal çerçevede bu abonelerin elektrikleri kesildi."

"79 mahallede 357 abone borcunu ödedi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Şanlıurfa İl Müdürü Naci Obut, kırsal mahallelerde şirketin alacaklarının tahsiliyle ilgili şunları kaydetti:

"79 adet kırsal mahallede bulunan ve 5 yılı aşkın süredir tükettikleri elektriğin fatura bedelini ödemeyen tarımsal sulama abonemize kısa süre önce borçları ile ilgili bir kez daha yasal bildirim yaptık. Abonelerimizin tamamının borcunu ödeyebileceği bir de esnek ödeme planı hazırladık. Hazırladığımız esnek ödeme planı tüm kesimler tarafından makul bulundu ve ortak ödeme planı üzerinde uzlaşma sağlandı. Ancak taahhüt edilen ödemeler belirlenen sürelerde yapılmayınca istemeden de olsa bazı abonemizin elektriğini kesmek zorunda kaldık. Esnek ödeme planından yararlanan 357 abonemiz ise 5 yıl sonra da olsa borcunu ödedi. Ödeme yapan abonelerimize kesintisiz enerji vermeye devam ediyoruz."