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Dicle Elektrik Ekiplerine Saldırı: Çiftçiler Trafoya El Koymak İçin Araç Lastiklerine Zarar Verdi

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Dicle Elektrik, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bazı çiftçilerin, kayıt dışı kullanılan trafoya el koymak için bölgeye giden ekiplerin araç lastiklerine zarar verdiğini bildirdi. Şirketin çalışmalarının, kayıt dışı tüketimin engellendiği dile getirilen açıklamada, Şanlıurfa'nın kayıt dışı tüketimin en yüksek olduğu ilçelerinden Siverek'te kesintileri bahane eden bir grup çiftçinin, Şanlıurfa-Diyarbakır devlet karayolunu eylem yaparak ulaşıma kapattığı aktarıldı.

Dicle Elektrik, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bazı çiftçilerin, kayıt dışı kullanılan trafoya el koymak için bölgeye giden ekiplerin araç lastiklerine zarar verdiğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, Dicle Elektirik'in, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki sorumluluk alanlarında kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerjiyi hanelere, tarımsal sulama alanlarına ve kırsal bölgelere ulaştırmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Şirketin çalışmalarının, kayıt dışı tüketimin oldukça yüksek olduğu ve ödenmeyen borç stokunun neredeyse tamamını barındıran Şanlıurfa ve Mardin'de ciddi biçimde engellendiği dile getirilen açıklamada, Şanlıurfa'nın kayıt dışı tüketimin en yüksek olduğu ilçelerinden Siverek'te kesintileri bahane eden bir grup çiftçinin, Şanlıurfa- Diyarbakır devlet karayolunu eylem yaparak ulaşıma kapattığı aktarıldı.

Dicle Elektrik İlçe Müdürlüğü'nün de bulunduğu Diyarbakır kara yolunda toplanan bir grup çiftçinin eyleminin, güvenlik güçlerinin iknası ve şiddet içermeyen müdahalesiyle sonlandırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, kayıt dışı trafoyu almaya giden Dicle Elektrik ekiplerinin engellenmeye çalışıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Dicle Elektrik ekipleri, Siverek ilçesinin kırsal Avurtepe Mahallesi'nde de engellemeyle karşılaştı. Sebze bahçesinin sulanmasında kullanılan 2 kayıt dışı trafo tespit eden ekipler, jandarma desteğiyle trafolara el koymak üzere mahalleye gitti. Ancak trafoları almak için getirilen vincin lastiği, mahalle girişinde toplanan ve kaçak elektrik tüketiminde ısrar eden sakinler tarafından bıçakla kesildi. Bu esnada görevlilerle tartışan mahalle sakinlerine jandarma müdahale etti. Olaylar sırasında jandarmaya mukavemet gösteren 7 kişi gözaltına alındı. Ardından 160 KVA gücündeki trafolara el konulabilmesi için mahalleye yeni bir vinç getirilerek çalışmalar sürdürüldü."

Açıklamada, Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Kayadibi Mahallesi'nde Dicle Elektrik ekiplerine saldırı girişimi olduğu aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Dicle Elektrik ekipleri tarafından kaçak elektrik kontrolü yapılmak istendi. Jandarmanın aldığı tedbirlerin ardından ekipler mahalleye girince muhtar jandarmaların yanında tehditler savurmaya başladı. Köylüleri, taş, sopa, hatta silah kullanmaya teşvik eden söylemleri jandarma tarafından da duyulan muhtarla ilgili tutanak tutuldu. Jandarmanın hazırladığı tutanak üzerine Nusaybin Kaymakamlığı Kayadibi Mahalle Muhtarı hakkında idari işlem başlattı."

Kaynak: AA / Ekonomi

Diyarbakır Şanlıurfa Siverek Dicle Saldırı Tarım Güvenlik Enerji Ekonomi Güncel Haberler

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