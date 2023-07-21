Dicle Elektrik Dağıtım AŞ, çalışanlara yüzde 35 zam sağladı

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ, çalışanların 'zam' taleplerine ilişkin, ücretlerde enflasyonun üzerinde bir oranla, yüzde 35 artış sağlandığını bildirdi. Şirket, çalışanların en iyi koşullarda görev yapması için hassasiyet gösterildiğini belirtti.

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ, çalışanların "zam" taleplerine ilişkin, ücretlerde enflasyonun üzerinde bir oranla, yüzde 35 artış sağlandığını bildirdi.

Bazı çalışanların, "özlük haklarının iyileştirilmesi" yönündeki eylemi üzerine şirketten yapılan açıklamada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 6 ilde abonelere kesintisiz ve kaliteli elektrik sunulması için hizmet verilirken, çalışanların da en iyi koşullarda görev yapması için hassasiyet gösterildiği belirtildi.

"Ülkemizde gelişen ekonomik şartların farkında olarak çalışma arkadaşlarımıza mümkün olan en rekabetçi ücret ve yan hak politikasını sağlama gayretindeyiz. Rekabetçi ücret ve yan hak politikamız ile çalışma arkadaşlarımızın yanındayız. Bu kapsamda temmuz ayında yaptığımız düzenleme ve zamlarla, piyasa koşullarının üzerinde maaş ve yan hak skalamızı oluşturduk." ifadelerine yer verilen açıklamada, Enerji Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) gibi kamu otoritelerinin düzenlemelerine tabi bir şirket olarak kamu hizmeti vererek, vatandaşlara kesintisiz elektrik tedariki için çalışıldığı aktarıldı.

Açıklamada, bu sebeple tatil günlerinde de hizmet verildiği, bu tür zamanlarda çalışan personele yasal ölçüler çerçevesinde tüm ödemelerinin eksiksiz yapıldığı, çalıştığı süre kadar mesai ücreti ödendiği bildirildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Yemek ücreti yanında şirket politikamız gereği doğum, evlilik ve vefat durumlarında da yanlarında olmaya devam ediyoruz. Arkadaşlarımızın tüm yasal haklarını sağlamakla birlikte, aynı hassasiyeti işten çıkarılma durumlarında da gösteriyoruz. Şirketimizde iş sağlığı ve güvenliği kapsamında periyodik olarak denetim ve eğitimler gerçekleştiriyor, çalışma arkadaşlarımızı sürekli eğitim ile bilgilendiriyoruz. İş kazası geçiren çalışma arkadaşımızı sağlığına kavuşmasından sonra kendisine en uygun iş alanında çalışmasını sağlıyoruz. İş kazası yaşanması durumunda tüm sağlık süreçlerini takip ediyor, gerekli destekleri kendilerine sağlıyoruz. Bu kapsamda, sağlık takibi yapılarak, gerektiğinde ihtiyaç duyulacak olan protezler de şirketimiz tarafından karşılanıyor. Tüm çalışma arkadaşlarımıza enflasyonun üzerinde bir oranla, yüzde 35 ücret artışı sağladık. Temmuz ayı maaşına yansıyacak ücret artışının yanında ağustos ayı içerisinde hesaplarına promosyonlar yatırılacak. Ödenen yemek ve yol yardımının da devletin belirlediği rakamlar üzerinden gerçekleştiğini paylaşmak isteriz."

Hizmet verilen illerde iş bırakma eyleminin söz konusu olmadığı ifade edilen açıklamada, bu kapsamda yapılan spekülatif ifadelerin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Yapılan iyileştirmelerin yeterli olmadığını düşünen bir kısım çalışma arkadaşlarımız, haklarını dile getirmek üzere eylem gerçekleştirmektedir. Dün olduğu gibi emekleriyle şirketimize güç katan görevi başındaki çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.