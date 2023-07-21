Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş'den açıklama

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş, sorumluluk bölgesindeki illerde yapılan eylemelere ilişkin açıklamada bulundu. Şirket, çalışma arkadaşlarına en iyi koşulları sağlamak için çaba gösterdiklerini ve yasal haklarını koruduklarını belirtti. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği konusunda da önlemler aldıklarını vurguladı.

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş, sorumluluk bölgesindeki illerde yapılana eylemelere ilişkin açıklamada bulundu.

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamada, 7500'e yakın çalışma arkadaşlarıyla büyük bir aile olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin 6 ilinde hizmet verdikleri belirtildi. Bu hizmetlerde abonelere kesintisiz ve kaliteli elektriği sunmak için özen gösterirken, çalışma arkadaşlarının en iyi koşullarda görevlerini yapması için hassasiyet gösterdiklerini, ülkede gelişen ekonomik şartların farkında olarak çalışma arkadaşlarına mümkün olan en rekabetçi ücret ve yan hak politikasını sağlama gayretinde oldukları ifade edildi.

"Bu kapsamda Temmuz ayında yaptığımız düzenleme ve zamlarla, piyasa koşullarının üzerinde maaş ve yan hak skalamızı oluşturduk" denilen açıklamada, "Enerji Bakanlığı ve EPDK gibi kamu otoritelerinin düzenlemelerine tabi bir şirket olarak kamu hizmeti veriyor ve vatandaşlarımıza kesintisiz elektrik tedariki için çalışıyoruz. Bu sebeple tatil günlerinde hizmet vermeye devam ettiğimiz alanlarda çalışanlarımız olabiliyor. Bu tür zamanlarda çalışan personellerimize yasal ölçüler çerçevesinde tüm ödemeleri eksiksiz yapıyor, çalıştığı süre kadar mesai ücreti ödüyoruz. Çalışma arkadaşlarımıza sunduğumuz yemek ücreti yanında şirket politikamız gereği doğum, evlilik ve vefat durumlarında yanlarında olmaya ve azami destek sağlamaya devam ediyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın tüm yasal haklarını sağlamakla birlikte, aynı hassasiyeti işten çıkarılma durumlarında da gösteriyoruz. Bu şartlarda hukuki ve insani haklardan doğan kıdem tazminatlarının ödendiğini belirtiriz. Çalışma arkadaşlarımızın en iyi koşullarda yaşam sürdürmeleri için şartları sürekli iyileştirmeye rekabetçi ücret ve yan hak politikamızla çalışma arkadaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz" denildi.

Şirketin iş sağlığı ve güvenliği kapsamında periyodik olarak denetim ve eğitimler gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, "Çalışma arkadaşlarımızı sürekli eğitim ile bilgilendiriyoruz. İSG birimimizde; 1 İSG ve Çevre, Teknik Eğitimler Müdürü, 43 İş Güvenliği Uzmanı, 1 İş Güvenliği Yöneticisi, 11 İşyeri Hekimi ve 10 İşyeri Hemşiresi olmak üzere toplam 66 kişi görev alıyor. İş kazası geçiren çalışma arkadaşımızı sağlığına kavuşmasından sonra kendisine en uygun iş alanında çalışmasını sağlıyoruz. İş kazası yaşanması durumunda çalışma arkadaşımızın tüm sağlık süreçlerini takip ediyor, gerekli destekleri kendilerine sağlıyoruz. Bu kapsamda, sağlık takibi yapılarak, gerektiğinde ihtiyaç duyulacak olan protezler de şirketimiz tarafından karşılanıyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklama, şu ifadelerle tamamlandı:

"Dicle Elektrik olarak tüm çalışma arkadaşlarımıza enflasyonun üzerinde bir oranla, yüzde 35 oranında ücret artışı sağladık. Temmuz ayı maaşına yansıyacak ücret artışının yanında Ağustos ayı içerisinde çalışma arkadaşlarımızın hesaplarına promosyonların yatırılacağı bildirilirken, ödenen yemek ve yol yardımının da devletin belirlediği rakamlar üzerinden gerçekleştiğini de paylaşmak isteriz. Hizmet verdiğimiz illerin tümünde bir iş bırakma eylemi kesinlikle söz konusu değildir. Bu kapsamda yapılan spekülatif ifadeler gerçekliği yansıtmıyor. Yapılan iyileştirmelerin yeterli olmadığını düşünen bir kısım çalışma arkadaşlarımız, haklarını dile getirmek üzere eylem gerçekleştirmektedirler. Dün olduğu gibi emekleri ile şirketimize güç katan görevi başındaki çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz." - DİYARBAKIR