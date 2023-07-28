Dicle Elektrik, borçlu abonelere yasal bildirimler uygulamaya başladı

Şanlıurfa'da sadece tarımsal sulama alanlarındaki alacağı 13.2 milyar liraya ulaşan Dicle Elektrik alacağını tahsil etmek için borçlu abonelere yasal bildirimler uygulamaya başladı. Dağıtım şirketi, ödeme yapmayan abonelere enerji verilmeyeceğini belirtti. Esnek ödeme planından yararlanan 357 abonenin ise 5 yıl sonra olsa da borcunu ödediği aktarıldı.

Dicle Elektrik, aralarında 8 yıldan bugüne kullandıkları elektriğin parasını ödemeyen abonelerin de bulunduğu kırsaldaki abonelere aylardır yasal alanda ödeme çağrısında bulunuyor. Şanlıurfa'da hazırlanan esnek ödeme planını kabul eden aboneler borcunu öderken, gösterilen tüm iyi niyete karşılık 5 yılı aşkın süredir ödeme yapmayan abonelerin elektrikleri kesildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu gibi otoritelerin denetimi altında 10 yıllık özelleşme sürecinde, sorumluluk bölgesinde 20 milyar lirayı aşan yatırım yapan Dicle Elektrik, şebekesini önemli ölçüde güçlendirdi. Toplam 13.2 milyar lira ile en büyük borçlu grubun bulunduğu Şanlıurfa'daki borçlu aboneler için Dicle Elektrik tarafından esnek bir ödeme planı hazırlandı. Söz konusu esnek ödeme planını makul bulan aboneler ile uzlaşma da sağlansa da bazı aboneler borcunu ödemedi. Bunun üzerine Dicle Elektrik tarafından yasal çerçevede bu abonelerin elektrikleri kesildi.

79 mahallede 357 abone borcunu ödedi

Dicle Elektrik Şanlıurfa İl Müdürü Naci Obut, kırsaldaki alacaklarının tahsili ile ilgili yapılan çalışmaları, "79 adet kırsal mahallede bulunan ve 5 yılı aşkın süredir tükettikleri elektriğin fatura bedelini ödemeyen tarımsal sulama abonemize kısa süre önce borçları ile ilgili bir kez daha yasal bildirim yaptık. Abonelerimizin tamamının borcunu ödeyebileceği bir de esnek ödeme planı hazırladık. Hazırladığımız esnek ödeme planı tüm kesimler tarafından makul bulundu ve ortak ödeme planı üzerinde uzlaşma sağlandı. Ancak taahhüt edilen ödemeler belirlenen sürelerde yapılmayınca istemeden de olsa bazı abonemizin elektriğini kesmek zorunda kaldık. Esnek ödeme planından yararlanan 357 abonemiz ise 5 yıl sonra da olsa borcunu ödedi. Ödeme yapan abonelerimize kesintisiz enerji vermeye devam ediyoruz." ifadeleriyle aktardı. - ŞANLIURFA