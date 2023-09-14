Dicle Elektrik, AFAD tarafından akredite edilen ikinci ekip oldu

Dicle Elektrik'in Dicle Arama Kurtarma (DAK) ekibi, AFAD tarafından yapılan akreditasyon sınavında başarılı bir sonuç alarak elektrik dağıtım şirketleri arasında akredite edilen ikinci ekip oldu.

Dicle Elektrik'in Dicle Arama Kurtarma (DAK) ekibi, AFAD tarafından yapılan akreditasyon sınavında başarılı bir sonuç alarak elektrik dağıtım şirketleri arasında akredite edilen ikinci ekip oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, gönüllü çalışanlarından oluşan Dicle DAK ekibi, 21 elektrik dağıtım şirketi arasında AFAD'dan akreditasyon alan ikinci ekip oldu.

Bu yılın başında olası afet durumlarında faaliyet gösterebilmek adına kurulan DAK, 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerde çalışmalar sürdürdü. AFAD'ın koordinasyonuyla, Diyarbakır başta olmak üzere Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'da arama-kurtarma faaliyetlerine katılan 25 kişilik DAK ekibi, çok sayıda arama kurtarma çalışmasında etkin rol oynadı. Ekip, depremin ardından eğitimlerine devam ederek AFAD Başkanlığının Kentsel Arama Kurtarma Akreditasyon Belgesi için başvuruda bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün, DAK ekibini tebrik ederek, "Umarız başka bir afetle karşılaşmayız ancak olası bir durumda, DAK ekibimizin azim ve başarısıyla önemli katkılar sunacağına inancım tam. Bu süreçte gönüllü olarak görev alan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Tüzün, afet yönetiminde kamu hizmetinde çalışan elektrik dağıtım şirketlerinin afet ve acil durumlarda ilgili bakanlık ve kurumlarla koordinasyonlarının üst düzeyde tutmaları gerektiğini belirterek, "Bu tür kriz ve olası afet durumlarında dağıtım şirketleri ilk etapta hızlı bir şekilde elektrik enerjisi tedarikini sağlamaları, temel öncelikleri arasında yer alıyor. Enerji tedariki dışında, bölgeye insani yardım, arama kurtarma ve lojistik destekler konusunda önceden hazırlıklı olmaları gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dicle Elektrik'in AFAD'ın hazırladığı Türkiye Afet Müdahale Planı'na tabi olduğunu aktaran Tüzün, şöyle devam etti:

"Şirketimiz, diğer dağıtım şirketleri gibi afet durumlarında yapılacaklarını çok önceden belirleyerek kriz ve afet planını oluşturmuş durumda. Diğer taraftan Dicle Elektrik'in de dahil olduğu Yerel Düzey Afet Enerji Grubu Operasyon Planı kapsamında, afet anında verilecek destek planı da her yıl güncellenerek olası afetlere anında müdahale etmek bilinciyle çalışmalarına devam ediyor."