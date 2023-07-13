Dicle Elektrik, 645 projeyi kapsayan 8,3 milyar liralık yatırıma başladı

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ, bu yıl hizmet bölgesinde 645 projeyi kapsayan ve 8,3 milyar lirayı aşan yatırım için çalışmalarına başladı. Şirketin kayıp-kaçak elektrik kullanımıyla mücadelesi sonucunda 10 yılda 105 milyar lira tutarında enerji kaçağı önlenerek, tedarik sürekliliği sağlandı. Dicle Elektrik, gelecek dönemde de akıllı şebeke dönüşümü ve tarımsal sulama abonelerinin borçlarının tahsilatı gibi hedeflere odaklanacak.

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ, bu yıl hizmet bölgesinde 645 projeyi kapsayan ve 8,3 milyar lirayı aşan yatırım için çalışmalarına başladı.

Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında, Dicle Elektrik'in son 10 yılda gerçekleştirdiği çalışmalarını ve gelecek dönem yatırım hedeflerini anlattı.

Atalay, Eksim Holding'in 2013'te özelleştirme kapsamında devraldığı Dicle Elektrik'in, 6,4 milyon nüfusa sahip Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt'te toplam 2,2 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti verdiğini söyledi.

Dicle Elektrik'in dağıtım şebekesine sunduğu 23,2 milyar kilovatsaat enerjiyle Türkiye'nin ikinci en büyük elektrik dağıtım şirketi olduğunu belirten Atalay, "Türkiye'de abone başına yıllık ortalama 4 bin 500 kilovatsaat elektrik tüketimi gerçekleştirilirken, Dicle Elektrik'in dağıtım bölgesinde abone başına elektrik tüketimi 11 bin 300 kilovatsaat." bilgisini paylaştı.

Atalay, şirketin kayıp-kaçak elektrik kullanımıyla mücadelesine değinerek, "2013'te devraldığımızda yüzde 76 olan kayıp-kaçak oranını yapılan çalışmalarla yüzde 43'e kadar düşürdük. Abone sayısındaki artış ise yüzde 80'lerde." dedi.

Dicle Elektrik'in özelleştirildiği 2013'te 19,5 milyar kilovatsaatlik tüketim karşılığında 4,7 milyar kilovatsaatlik bir tahakkuk olduğunu ifade eden Atalay, kayıp-kaçak ile mücadele çalışmaları neticesinde 2022 sonu itibarıyla 23,2 milyar kilovatsaatlik tüketime karşılık 13,1 milyar kilovatsaatlik bir tahakkukun söz konusu olduğunu kaydetti.

Atalay, şirketin kayıp-kaçak ile mücadelesinin sağladığı faydalara dikkati çekerek, "10 yılda, 28 milyar lirası 2022 yılında olmak üzere bugünkü değerle toplam 105 milyar lira tutarında enerji kaçağı önlenerek, bu ekonomik kaynağın korunması sağlandı." ifadesini kullandı.

10 yılda 20 milyar lirayı aşan yatırım

Dağıtım şirketleri arasında en çok yatırım yapan ilk 3 şirket içinde yer aldıklarını belirten Atalay, "Geride bıraktığımız 10 yılda, büyük kısmını şebeke yenileme ve güçlendirmeye ayırarak toplam 20 milyar lirayı aşan yatırımda bulunduk." diye konuştu.

Atalay, bugüne kadar gerçekleştirdikleri yatırımların yıllık ortalamasının 2 milyar lira olduğuna dikkati çekerek, "Bu yıl 8,3 milyarı aşan yatırım için çalışmalarımıza başladık. 645 projeyle büyük bir dönüşüm için çalışıyoruz." dedi.

Toplam 1082 projeyle uçtan uca akıllı şebeke dönüşümü yaptıklarını ifade eden Atalay, "Türkiye'deki toplam akıllı şebeke dönüşümünün yarısına yakını Dicle Elektrik'ten. Hedefimiz bölgenin tamamını akıllı şebekeye dönüştürmek." değerlendirmesini yaptı.

Atalay, tedarik sürekliliği noktasında yapılan çalışmalara ilişkin de "Gerçekleştirilen yatırımlarla arıza sayısında yüzde 62 düşüş, bakım çalışmalarında ise yüzde 400 artış kaydedildi." ifadesini kullandı.

Gelecek 10 yılda her alanda Türkiye'nin en değerli dağıtım şirketi olmayı hedeflediklerini belirten Atalay, "Bütün altyapının akıllı şebeke olmasını amaçlıyoruz. Kayıt dışı kullanımını sona erdirmek istiyoruz. Arıza sayısı en düşük şirket olmayı planlıyoruz. Dünyadaki en iyi teknolojik çözümleri şebekemize entegre etmeyi planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Tarımsal sulama abonelerinin yüzde 80'i faturalarını ödemiyor

Atalay, Türkiye'de tarımsal sulama alanlarında yılda yaklaşık 16 milyar kilovatsaat elektrik kullanıldığını ve bunun yarısının Dicle Elektrik'in hizmet bölgesi içerisinde tüketildiğine değinerek, şöyle konuştu:

"Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Batman ve Siirt illerinde bulunan 16 milyon dekar ekili tarımsal alanda, 123 bin kayıtlı çiftçi üretim yapıyor. 123 bin kayıtlı çiftçinin 65 bini ise sulu üretim gerçekleştiriyor. Tarımsal kullanıma yönelik elektrik borçlarının ödenmemesi, bölgenin diğer bir sorununu oluşturuyor. Sekiz yıldır borcunu ödemeyenler var. Tarımsal sulama abonelerinin, Şanlıurfa'da yüzde 89'u, Mardin'de yüzde 85'i, Şırnak'ta yüzde 83'ü, Diyarbakır'da yüzde 59'u, Batman'da yüzde 24'ü ve Siirt'te yüzde 28'i borçlu durumda. Tarımsal sulama abonelerinden tahsil edilecek alacağın anaparası ise gelinen noktada 18 milyar lirayı aşmış durumda."

Alacak miktarının katlanılamayacak düzeye ulaştığını dile getiren Atalay, 6 ilde tarımsal sulama abonelerinin yüzde 80'inin ödenmemiş fatura borcu olduğunu kaydetti.

Atalay, borcunu zamanında ödeyen abonelere karşı ödemeyen abonelerin haksız rekabet oluşturduğunu belirterek, yapılan tüm bilgilendirmelere rağmen elektrik borcunu ödemeyen aboneler hakkında hukuki süreç başlatılacağını sözlerine ekledi.