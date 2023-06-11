İtalyan tıbbi tanı şirketi DiaSorin, Shanghai'da yeni üretim ve araştırma tesisinin açılışını yaptı. Şirket, Çin'deki insanlar için daha kaliteli ürünler sunmaya devam edeceğini belirtti.

İtalyan tıbbi tanı şirketi DiaSorin, Shanghai'daki yeni üretim ve araştırma tesisinin açılışını Cuma günü yaptı.

DiaSorin, ülkede 10 yılı aşkın bir süredir ortak bir girişim olarak faaliyet gösteriyor.

SES 1 (Çince): TONY CHAN, DiaSorin Çin Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı:

"Shanghai'daki Baoshan Bölgesi yönetimi, Çin'deki üretim ve araştırma tesisimizin inşasını ziyadesiyle destekliyor. Gelecekte Çin'deki insanlar için daha kaliteli ürünler sunmaya devam edeceğiz."

SES 2 (İngilizce): CHEN EVEN, DiaSorin Grubu Ticari İşler Direktörü:

"Burası bizim için hem üretim hem de Ar-Ge açısından çok önemli bir tesis. Bu hem Çin'e olan bağlılığımızı hem de dünya çapında yaptığımız pek çok yeniliği burada, bu önemli pazarda da paylaşmaya istekli olduğumuzu gösteriyor. Bu pazara katılmaktan çok mutluyuz. Bu alan göz önüne alındığında, daha fazla kaynak getirmeye, daha fazla yenilik yapmaya ve sıradan Çin vatandaşlarının hayatını daha iyi hale getirmeye kararlıyız."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor. (XHTV)