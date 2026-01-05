Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı

'DEZENFLASYON SÜRECİ DEVAM ETTİ'

2026 yılının ilk EKK toplantısının ardından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kararlılıkla uyguladığımız ekonomi programı sayesinde elde ettiğimiz kazanımları 2025 yılında daha da ileriye taşıdık. Rezervlerimiz tarihi yüksek seviyeye ulaşmış ve uluslararası standartlarda rezerv yeterliliği sağlanmıştır. Türk lirası varlıklara duyulan güven artmış ve önemli bir koşullu yükümlülük olan Kur Korumalı Mevduat (KKM) sonlandırılmıştır. Ülke risk primimiz, 2018 yılı Mayıs'ından sonraki en düşük seviyesine gerilemiş, böylece kamu ve özel sektörün dış borçlanma maliyetleri önemli ölçüde azalmış ve daha uygun koşullarla dış finansmana erişim artmıştır. Tüketim ve yatırımın dengeli görünümü ile ekonomimiz ilk 3 çeyrekte yıllık yüzde 3,7 büyümüştür. Mal ve hizmet ihracatımızdaki artışın etkisiyle 2025 yılsonunda milli gelire oranla yüzde 1,4 civarında öngördüğümüz cari açık, sürdürülebilir seviyelerde korunmuştur. İşsizlik oranı 31 aydır tek haneli seviyelerde seyretmektedir. Dezenflasyon süreci devam etmiş ve yıllık enflasyon son 4 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 30,89'a gerilemiş, temel mal enflasyonu ise yüzde 17,7 seviyesine inmiştir. Yüksek deprem harcamalarına rağmen mali disiplin korunmuş, kamu borçluluğu düşük seviyesini sürdürmüştür" denildi.

'ENFLASYONLA MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Enflasyonla mücadelenin, kalıcı fiyat istikrarı sağlanana kadar çok boyutlu, koordineli ve kararlı bir şekilde sürdürüleceği belirtilerek, "2026 yılında para ve maliye politikaları ile bütüncül bir yaklaşım ve eşgüdüm içinde atacağımız adımlarla enflasyonla mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu çabalarımızı sadece talep yönlü politikalarla değil; gıda, konut, enerji ve ulaştırma gibi birçok alanda uyguladığımız arz yönlü tedbirler ve yapısal reformlarla da destekliyoruz. Deprem harcamalarının azalmasıyla oluşacak mali alanla yönetilen/yönlendirilen fiyatları enflasyon hedefimizle uyumlu olarak belirlemeye devam edeceğiz. Cari dengede kalıcı iyileşme hedefimiz doğrultusunda, enerjide arz güvenliği ve dışa bağımlılığın azaltılması önem arz etmektedir. Bu kapsamda, enerji ve doğal kaynaklarımızın etkin kullanımını sağlayacak ve yenilenebilir enerji kapasitemizi artıracak yatırımlara öncelik veriyoruz. 2025 yılı Temmuz ayında yapılan kanun değişikliğiyle, yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandırmak amacıyla izin ve onay süreçleri sadeleştirilmiştir. Jeotermal enerji kurulu kapasitesinde Avrupa'da ilk sırada yer alan ülkemizin, bu alanda küresel ölçekte lider konuma ulaşmasına yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. İklim değişikliğinin getirdiği riskler ve artan gıda talebi; tarımda verimlilik, kalite ve sürdürülebilirlik odaklı politikaları zorunlu kılmaktadır. Bu doğrultuda, planlı ve sözleşmeli üretime, modern tarım teknoloji uygulamalarının yaygınlaştırılmasına, yenilenebilir enerji kullanımına, sulama yatırımlarına ve organize tarım bölgelerinin artırılmasına öncelik veriyoruz. Türkiye, jeopolitik konumu ve güçlü altyapısı sayesinde uluslararası taşımacılıkta önemli bir konumdadır. Altyapı yatırımları, rekabet ve üretim gücümüzü artıracak şekilde bütüncül bir yaklaşımla önceliklendirilmektedir. Bu kapsamda, sanayi bölgeleri ve limanların mevcut demiryolu ağına bağlantısını sağlamak üzere önceliklendirilmiş iltisak hatları programı tamamlanacaktır. Böylece üretim bölgelerini demir yoluyla limanlara bağlayarak, iç ve dış pazara erişim artırılacaktır" ifadelerine yer verildi.

'YAPISAL REFORMLARI HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

Bugün yapılan toplantında ele alınan temel hususlar şu şekilde sıralandı:

"Lojistik altyapının geliştirilmesi ve demiryolu-liman bağlantılarına yönelik çalışmalarda mevcut durum değerlendirilerek atılması gereken ilave adımlar istişare edilmiştir. Ülkemizde jeotermal enerji kaynakları, kullanım alanları ve jeotermal enerji potansiyeline ilişkin konular değerlendirilmiştir. Tarım sektöründeki son dönem gelişmeler ile tarımsal desteklerin etkileri ele alınmıştır. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda uyguladığımız programla elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmek, ekonomide dönüşümü sağlayarak verimliliği ve rekabet gücümüzü artırmak için politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. 2026 yılında yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejimizi destekleyecek, enflasyonla mücadelemizi güçlendirecek yapısal reformları hayata geçireceğiz."