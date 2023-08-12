Devletten iş görüşmesine gidene 4 bin 471 lira destek! Çoğu kişi bilmiyor
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İş görüşmesi öncesi yapılan hazırlıklar ve yol maliyeti para harcamayı gerektiriyor. İşsizlik sürecinde büyük bir maliyet oluşturan bu ödemeler için maddi destek sağlanıyor. Çoğu kişi bilmese de, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından "İşe Başlama Yardımı" isimli bir yardım veriliyor.
İş görüşmesine gitmek için hazırlık yapan işsiz kişilere maddi destek sağlanıyor. "İşe Başlama Yardımı" adı verilen ve sosyal devlet gereği olarak yapılan bu yardımın miktarı artırıldı. Geçen yıl 2 bin 157 lira olarak ödenen İşe Başlama Yardımı bu yıl yüzde 107 artışa 4 bin 471 liraya yükseldi.
İstihdam amaçlı yapılan ödeme İşkur'a kayıtlı olanların iş görüşmesine gidiş geliş sürecindeki masrafları için ödeniyor.
İşe Başlama Yardımı'ndan sosyal yardım alan vatandaşlar faydalanabiliyor. Bir kez ödenen bu yardım geçen yıl 2 bin 157 lira olarak hesaplanmıştı. Yardımın miktarı 4 bin 471 liraya ulaştı.
Sosyal yardım alan vatandaşlar İŞKUR tarafından mesleki eğitim alabiliyor, istihdam ve TYP programlarından faydalanıyor.
Çalışabilir durumdaki sosyal yardım alanlara Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından iki destek sağlanıyor. Bunlardan birisi "İşe Yönlendirme Yardımı" oluyor. 18-55 yaş arasındaki çalışabilir durumdaki sosyal yardım alan kişiler, iş görüşmesine gitmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYDV) Vakfı tarafından yılda en fazla üç defa 550 TL ücret alabiliyor.
2022'de 140 bin 131 kişi İŞKUR'a yönlendirilirken, bu kişilere aylık net asgari ücretin yüzde 10'u kadar İşe Yönlendirme Yardımı sağlanıyor.
Sosyal yardım alan kişi, İŞKUR'Un yönlendirmesi sonucunda bir işe yerleştiğinde aylık brüt asgari ücretin 1/3'ü kadar bir sefere mahsus para alıyor. Bu miktar 2023 için 4 bin 171 lira oldu.
İşe başlayan kişi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kaydı yapıldıktan sonra 60 gün içerisinde ikametgahının bulunduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına müracaat ederek parasını alabilir.