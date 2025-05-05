AK Parti Sözcüsü Çelik: Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kendimize yapılmış sayıyoruz

Özgür Özel'e yapılan saldırı sonrası AK Parti'den net çıkış
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Erdoğan ile Trump arasında sürpriz görüşme
Herkesin hayalini kurduğu ülke! İsviçre'de enflasyon sıfıra indi

Herkesin hayalini kurduğu ülke! Enflasyon orada yüzde 0'a indi
Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti

Kimse beklemiyordu! Meclis'te kürsüye gelip AK Parti'den istifa etti

Devletin Tarım Arazilerine El Koyduğu İddiaları Gerçeği Yansıtmıyor

Devletin Tarım Arazilerine El Koyduğu İddiaları Gerçeği Yansıtmıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı, üst üste iki yıl işlenmeyen tarım arazilerinin kiraya verileceğini duyurdu. Gayrimenkul Uzmanı Harun Tavlı, bu uygulamanın tarım arazilerine el koyma değil, tarıma katma değer sağlama amacı taşıdığını belirtti.

Devletin tarım arazilerine el koyacağı iddiası gerçeği yansıtmıyor

2 yıl üst üste işlenmeyen tarım arazileri kiraya verilecek

Gayrimenkul Uzmanı Tavlı:

-"Tarım arazilerine el konulması bir durum söz konusu değil"

BURSA - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bu yıl Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren üst üste 2 yıl işlenmeyen tarım arazilerinin kiraya verilmesi, kamuoyuna "devlet tarım alanlarına el koyacak" algısıyla yansıtıldı. Gayrimenkul Uzmanı Harun Tavlı; konuya açıklık getirerek yürürlüğe giren kanunla birlikte tarım arazilerine katma değer sağlanacağının altını çizdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı kullanılmayan tarım arazileri için harekete geçti. Mülkiyeti gerçek ve tüzel kişilere ait ve üst üste 2 yıl boyunca işlenmeyen tarım arazileri, tarım işlerinde kullanılmak maksadıyla kiraya verecek. Bakanlık tarafından hazırlanan yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Sezonluk kiraya verilecek tarım arazileri için il ve ilçe tarım müdürlükleri tarafından Arazi Tespit Komisyonu oluşturulacak. Kiraya verilecek arazilerin maddi değeri o bölgedeki 3 tarım arazisi üzerinden hesaplanacak.

Alınan kararla tarım alanlarında katma değer sağlanacak

Kamuoyuna yansıyan "devletin tarım arazilerine el koydu" iddiasının tamamen algı olduğunu kaydeden Emlak Danışmanı Harun Tavlı, "Tarım arazilerine el konulması gibi bir durum söz konusu değil. Sadece devletin tarıma katma değer katma adına almış olduğu Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ilgili bir konu. İşletilmeyen tarım arazileri; yani iki yıl boyunca hiçbir şey ekim biçimi yapılmayan tarım arazilerini devlet kiralama yoluna gidiyor. Üstelik bölgedeki yerleşik halka kiralıyor, önceliği onlara veriyor. Köy muhtarlıklarına, ilçe tarım müdürlükleriyle, tarım il müdürlükleriyle organize bir şekilde web sitesinden yayın yaparak bu bölgeleri kişilere ulaşarak kiraya vermek istiyor. Devlet bu şekilde de tarıma katma değer sağlamasını istiyor. Bu yapmış olduğu uygulama da gayet şeffaf ve gayet güzel bir uygulama. Çünkü köylerde; yatırımcılar tarafından alınan tarlalar çoğu zaman takip edilmiyor. Devlet bu tarlaları sahiplerine ulaşarak kiraya vermek istiyor. Buradan da hem tarıma hem ülkeye bir katma değer katmaya çalışıyor. Bu noktada da 30 Eylül ile 1 Ağustos arası kiralama formülünü gündeme getirdi ve şu anda da bu yıl bu yasa uygulanacak. 2 yıl üst üste işletilmeyen veya bir icara verilmeyen tarlalar devlet tarafından kiraya verilecek. Tarla sahibine de o bölgedeki 3 tarla üzerinden analiz yapılarak kira bedeli hesabına yatırılacak. Bu noktada da köy muhtarlıkları, ilçe tarım müdürlükleri ve tarım müdürlükleriyle organize bir şekilde hareket edilecek. Yani ülkenin tarımına katma değer katması için çok önemli bir uygulama. Biz de bunu destekliyoruz. Bunun mutlaka olması gerekir. İşlenmeyen tarım arazilerinin mutlaka işletilmesi ve tarıma katkı sağlaması gerekir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH BOZKURT - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara'dakl cinayette kan donduran detay: Bir gün boyunca cesetle durup sonra kendini vurmuş

Komşusunu öldürdü, bir gün boyunca cesetle kalıp kendini vurdu
Mourinho'ya Rusya'dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti

Rusya'dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti
Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi

Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi
'Uçan Adam' olarak bilinen Sabri Yıldız hayatını kaybetti

'Uçan Adam Sabri' hayatını kaybetti
İstanbul'da inşaat işçileri arasında kavga! Birbirlerine kalas ve demirlerle saldırdılar

İşçilerin kalaslı, demirli korkunç kavgası kamerada
İşte son enflasyon verileri ışığında zamlı memur maaşları

İşte zamlı memur maaşları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.