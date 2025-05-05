Devletin Tarım Arazilerine El Koyduğu İddiaları Gerçeği Yansıtmıyor

Devletin tarım arazilerine el koyacağı iddiası gerçeği yansıtmıyor

2 yıl üst üste işlenmeyen tarım arazileri kiraya verilecek

Gayrimenkul Uzmanı Tavlı:

-"Tarım arazilerine el konulması bir durum söz konusu değil"

BURSA - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bu yıl Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren üst üste 2 yıl işlenmeyen tarım arazilerinin kiraya verilmesi, kamuoyuna "devlet tarım alanlarına el koyacak" algısıyla yansıtıldı. Gayrimenkul Uzmanı Harun Tavlı; konuya açıklık getirerek yürürlüğe giren kanunla birlikte tarım arazilerine katma değer sağlanacağının altını çizdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı kullanılmayan tarım arazileri için harekete geçti. Mülkiyeti gerçek ve tüzel kişilere ait ve üst üste 2 yıl boyunca işlenmeyen tarım arazileri, tarım işlerinde kullanılmak maksadıyla kiraya verecek. Bakanlık tarafından hazırlanan yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Sezonluk kiraya verilecek tarım arazileri için il ve ilçe tarım müdürlükleri tarafından Arazi Tespit Komisyonu oluşturulacak. Kiraya verilecek arazilerin maddi değeri o bölgedeki 3 tarım arazisi üzerinden hesaplanacak.

Alınan kararla tarım alanlarında katma değer sağlanacak

Kamuoyuna yansıyan "devletin tarım arazilerine el koydu" iddiasının tamamen algı olduğunu kaydeden Emlak Danışmanı Harun Tavlı, "Tarım arazilerine el konulması gibi bir durum söz konusu değil. Sadece devletin tarıma katma değer katma adına almış olduğu Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ilgili bir konu. İşletilmeyen tarım arazileri; yani iki yıl boyunca hiçbir şey ekim biçimi yapılmayan tarım arazilerini devlet kiralama yoluna gidiyor. Üstelik bölgedeki yerleşik halka kiralıyor, önceliği onlara veriyor. Köy muhtarlıklarına, ilçe tarım müdürlükleriyle, tarım il müdürlükleriyle organize bir şekilde web sitesinden yayın yaparak bu bölgeleri kişilere ulaşarak kiraya vermek istiyor. Devlet bu şekilde de tarıma katma değer sağlamasını istiyor. Bu yapmış olduğu uygulama da gayet şeffaf ve gayet güzel bir uygulama. Çünkü köylerde; yatırımcılar tarafından alınan tarlalar çoğu zaman takip edilmiyor. Devlet bu tarlaları sahiplerine ulaşarak kiraya vermek istiyor. Buradan da hem tarıma hem ülkeye bir katma değer katmaya çalışıyor. Bu noktada da 30 Eylül ile 1 Ağustos arası kiralama formülünü gündeme getirdi ve şu anda da bu yıl bu yasa uygulanacak. 2 yıl üst üste işletilmeyen veya bir icara verilmeyen tarlalar devlet tarafından kiraya verilecek. Tarla sahibine de o bölgedeki 3 tarla üzerinden analiz yapılarak kira bedeli hesabına yatırılacak. Bu noktada da köy muhtarlıkları, ilçe tarım müdürlükleri ve tarım müdürlükleriyle organize bir şekilde hareket edilecek. Yani ülkenin tarımına katma değer katması için çok önemli bir uygulama. Biz de bunu destekliyoruz. Bunun mutlaka olması gerekir. İşlenmeyen tarım arazilerinin mutlaka işletilmesi ve tarıma katkı sağlaması gerekir" ifadelerini kullandı.