Devlete olan borçların yapılandırma başvurusu süresi uzatıldı

Devlete olan borçların yapılandırılması için 30 Mayıs'ta sona erecek başvuru süresi 30 Haziran'a, borçların ilk taksit ödeme süresi de 30 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Devlete olan borçların yapılandırılması için 30 Mayıs'ta sona erecek başvuru süresi 30 Haziran'a, borçların ilk taksit ödeme süresi de 30 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, 30 Mayıs'ta sona erecek devlete olan borçların yapılandırma başvuru tarihi 30 Haziran'a, yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi de 30 Temmuz'a kadar uzatıldı. - ANKARA