Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Devlete olan borçların yapılandırma başvurusu süresi uzatıldı

Devlete olan borçların yapılandırma başvurusu süresi uzatıldı

Ekonomi Haberleri

Devlete olan borçların yapılandırılması için 30 Mayıs'ta sona erecek başvuru süresi 30 Haziran'a, borçların ilk taksit ödeme süresi de 30 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Devlete olan borçların yapılandırılması için 30 Mayıs'ta sona erecek başvuru süresi 30 Haziran'a, borçların ilk taksit ödeme süresi de 30 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, 30 Mayıs'ta sona erecek devlete olan borçların yapılandırma başvuru tarihi 30 Haziran'a, yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi de 30 Temmuz'a kadar uzatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Koruyucu Aile Günü Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title