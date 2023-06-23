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Devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilere ilave tediye ödemeleri yatırılmaya başlandı

Devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilere ilave tediye ödemeleri yatırılmaya başlandı

Ekonomi Haberleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerin ilave tediye ödemelerinin ilk yarısının bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığı belirtildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerin, ilave tediye ödemelerinin ilk yarısının bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığı bildirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kararıyla devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerimizin ilave tediye ödemelerinin ilk yarısı bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Her daim olduğu gibi Türkiye Yüzyılı emekçilerinin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Ekonomi

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