Devlet Türkmen: Rusların Türkiye'den Ev Alım Yoğunluğu Devam Ediyor

Dvt Group Kurucusu Devlet Türkmen, gayrimenkul sektöründe çalışmalarına devam eden bir isim. Son zamanlarda Rusların Türkiye'den ev alım yoğunluğunda bir artış görüldüğünü belirtti. Rusların Türkiye'den aldığı konut sayısının arttığını ifade eden Türkmen, "Özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı, Rusların Türkiye'de gerçekleştirdikleri yatırımların artmasına neden oldu. Türkiye'de yabancılara yönelik yapılan konut sayıları artarken ilk defa Rusya zirve yerleşti." ifadelerinde bulundu.

TÜİK verilerine göre yabancıya konut satışının ocak-nisan döneminde %48,9 oranında artış yaşadığını belirten Devlet Türkmen, bu artışın farklı nedenleri olduğunu vurguladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkmen, açıklamalarında şu sözlere yer verdi: "Ocak-nisan aylarında İstanbul'da 8 bin 538 satış yapıldı. Bu rakam ile İstanbul zirveye yerleşmiş oldu. Bunun yanı sıra Mersin, Bursa, Yalova, İzmir ve Samsun'da da sırasıyla en fazla konut satışlarının yapıldığını söyleyebiliriz"

RUSLARIN TÜRKİYE'DEN ALDIĞI KONUT SAYISINDA ARTIŞ MEVCUT

Rusların Türkiye'den aldığı konut satışında artış meydana geldiğini belirten Devlet Türkmen, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "Ruslar, nisan ayında yabancılara konut satışında ilk defa zirveye yerleşti ve dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bu bağlamda Rusların Türkiye'den aldığı konut sayısının %186,6 arttığı görülmekte. Rusları sırasıyla İranlılar, Iraklılar ve Kazaklar takip ediyor."

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI SONRASINDA RUSLAR TÜRKİYE'DEKİ KONUT YATIRIMINI ARTTIRDI

Rusların Türkiye'de gayrimenkul yatırımlarına yönelmesinde farklı nedenlerin etkili olduğunu belirten Devlet Türkmen, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: "Türkiye yabancı yatırımcıların ilgi odağı olmaya devam ediyor. Özellikle Rusların son zamanlarda Türkiye'deki yatırımlarını arttırdığını söyleyebiliriz. Rusya- Ukrayna Savaşı sonrasında Rusların yatırımlarında artış meydana geldiği için savaşın bu konuda en önemli etkileyiciler arasında yer aldığını belirtmek mümkün. Türkiye, yabancıya satışın önündeki çeşitli sorunları gidermeye başladı. Bu ise zaman içinde çok daha fazla yabancı yatırımcının Türkiye'ye yönelim göstermesini sağladı. Artık birçok yatırımcı, ülkemizde gayrimenkul yatırımlarında bulunuyor. Bu durum, ülke ekonomisi açısından çok önemli bir yere sahip olduğu için bu alandaki çalışmaların yoğunluk kazanması gerektiğine inanıyorum. Sektörde çalışmalarda bulunan her bir kişi, yenilikçi projelerine devam etmeli."