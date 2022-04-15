Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Antalya'da gençlerle buluşuyor

ANTALYA (İHA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda, 9-12 2021 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'nin yoğun ilgi görmesi üzerine, 'Geleceğin Burada, Devletin Senin Yanında' sloganıyla yola çıkarak 2022 yılı içerisinde 12 ilde gençler ile kamu kurumlarını bir araya getirmeyi amaçlayan projenin, Gaziantep ve Konya'dan sonra 3. durağı Antalya oluyor.

Hedefini seçmek, kariyerini planlamak veya girişimci olmak isteyen gençler ile onlara hibe ve destek sağlayan kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerinin bir araya getirilmesini amaçlayan "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" 16-17 Nisan'da ANFAŞ Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 'Geleceğin Burada, Devletin Senin Yanında' sloganıyla düzenlenmekte olan ve 40'ın üzerinde kamu kurum ve kuruluşundan temsilcilerin tanıtım yapacağı etkinlikte, gençlerin burs, hibe, fon, kredi gibi maddi destekler, ihtiyaç duydukları staj programları, uluslararası alandaki proje destekleri hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanıyor.

Gençlerin yeteneklerini keşfedip geliştirmelerine katkıda bulunmak, ekonomi, eğitim, kültür, sanat, bilim, sağlık, spor gibi her alanda verilen destekler hakkında bilgilendirmek ve doğru yönlendirmek hedefiyle TEKNOKENT ve Kırsal Kalkınma Projesinden yararlanan girişimcilerle gerçekleştirilecek panellerin yanı sıra kültürel ve sportif faaliyetler, SOLOTÜRK pilotları ile söyleşi, konser ve gösterilerin de yer alacağı etkinlikler 16-17 Nisan 2022 tarihlerinde saat 11.00'da başlayıp 17.00'de sona erecek. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi