Devlet teşvik verdi, Mardin'de fabrikalar üretimi hızlandırdı

Mardin'de devlet teşviklerinden yararlanarak kurulan tekstil fabrikaları yüzlerce kişiye istihdam sağlıyor.

Mardin'in yatırım potansiyelini arttıran tekstil fabrikaları, yüzlerce kişiye istihdam sağlıyor. Alınan teşvik ve destekler ile kurulan tekstil atölyeleri, Mardin'in en büyük istihdam kapısı oldu. Genç nüfusun çoğunlukta olduğu ilde yeni istihdam alanları oluşturmak için girişimlerde bulunun Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, yatırımcılara her türlü desteği sağlayarak kentteki fabrika sayısını arttırdı.

Mardin Tekstil Sanayicileri Derneği Başkanı Ahmet Azun, fabrikalarında yaşanan bu hızlı yükselmenin teşvikler ve Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ın katkıları ile olduğunu dile getirdi. Azun, "Burada genç nüfus potansiyelimiz yüksek. Devletin sağlamış olduğu yatırım teşvik desteği olarak sigorta prim muafiyetinden faydalandığımız için yatırımcılar özellikle bu bölgeyi tercih ediyor. Mardin'de yaklaşık 470 adet tekstil fabrikası bulunmaktadır ve bahsetmiş olduğumuz 470 fabrikanın yüzde 10'u ihracat yapmaktadır. Kendi markaları ile iç piyasa ve uluslararası piyasaya açılmak gibi bir hedefleri var. Çok büyük rakamlar olmasa bile yine de başlangıç için iyi bir rakam diyebiliriz. Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ın vermiş olduğu destekleri de görmezden gelemeyiz. Şu anda fabrikaların 5 tanesi ikinci OSB'de olmak üzere toplamda 10 tane tekstil fabrikası projesi var. Dört fabrika bitme aşamasına yaklaştı, diğer fabrikaların inşaatı hızla devam etmektedir. Şu anda en büyük sıkıntımız yer tahsisi. 2. OSB'de yaklaşık 72 parsellik bir yer tahsisi oldu, yüzde 20'lik bir doluluk oranına ulaşıldı. Rezervde arazi var, alt yapıları da tamamlandıktan sonra yer tahsisleri yapılmaya başlanacak. Üçüncü organizeyi de Midyat İhtisas OSB olarak düşündük. Orada da yaklaşık 800 dönümlük bir arazi rezervi var. Orası da değerlendirildiği zaman tekstil olarak iyi bir konuma geleceğimize inanıyorum. Tabii bu şimdilik yetersiz bir rezerv Midyat için. Yaklaşık 270 işletmemiz bulunmakta ve 800 dönümlük bir arazi rezervi yetersiz kalıyor" dedi. - MARDİN