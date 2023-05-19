Devlet Memurlarına Kira Desteği Verilecek

Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN) Genel Başkanı Kenan Haluk Baytemir, "Sendika olarak devamlı surette gündemde tuttuğumuz devlet memurlarına kira desteğinin verileceği haberi bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir." ifadesini kullandı.

Baytemir, yaptığı yazılı açıklamada, kiraların yükseldiğini, memurun kira ödemede zorlandığını ve ay sonunu getiremediğini belirtti.

Geçen dönemlerde 1000-1200 lira olan konut kirasının 6000-8000 liraya yükseldiğine işaret eden Baytemir, "Gelinen noktada birçok kiracı memur ile ev sahipleri arasında kira yüzünden uyuşmazlık ve istenmeyen hadiseler yaşanmaktadır. Büyükşehirlerden daha küçük şehirlere tayin talepleri yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

"Memurlarımız rahatlayacak"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Büyükşehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı vereceğiz." yönündeki açıklamasından memnun olduklarını ifade eden Baytemir, "Sendika olarak devamlı surette gündemde tuttuğumuz, ilgili makamlarla istişare ederek talep ettiğimiz devlet memurlarına kira desteğinin verileceği haberi bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Baytemir, "Böylece yüksek maliyetlerden dolayı büyükşehirlerde görev almak istemeyen, İstanbul, Ankara başta olmak üzere yüksek kiralar ve yaşama maliyetleri nedeniyle sıkıntıdaki memurlarımız rahatlayacaktır." ifadesini kullandı.