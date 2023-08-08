Devlet Fındık Piyasasında İstikrarı Sağlamak İçin Gereğini Yerine Getirdi

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, devletin, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) eliyle fındık piyasasında istikrarı sağlamak için yine gereğini yerine getirdiğini belirtti. Ergan, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı fındık alım fiyatlarının, piyasa şartlarına göre uygun olduğunu vurguladı.

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, devletin, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) eliyle fındık piyasasında istikrarı sağlamak için yine gereğini yerine getirdiğini belirtti.

Ergan, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı fındık alım fiyatlarının, piyasa şartlarına göre uygun olduğunu vurguladı.

Devletin, TMO eliyle fındık piyasasında istikrarı sağlamak için yine gereğini yerine getirdiğinin altını çizen Ergan, "TMO'nun alımlarda sivri için 80, levant için 82,5, Giresun kalite için ise 84 lira olarak açıkladığı fiyatlar piyasa şartlarına göre uygundur. Rekoltede geçen yıla göre bir azalmanın da olduğu göz önünde bulundurulursa piyasada fiyat da TMO'nunkine yakın, bu civarlarda oluşacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ergan, üreticilerin fındığı hasat ettikten sonra kurutma ve depolama işlemine hassasiyet göstermeleri gerektiğine de dikkati çekerek, rutubetten dolayı sıkıntı yaşamamak için bu konuya azami dikkat gerektiğini aktardı.

Fındığın para kazandırdığına işaret eden Ergan, "Üreticilerimiz verim ve kaliteyi yükselterek daha çok kazanabilecekler. Daha çok ve kaliteli üretim yaparsak hem üretici hem de ülkemiz kazanacaktır." ifadesini kullandı.