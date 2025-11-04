Haberler

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortasında Önemli Değişiklikler

Güncelleme:
SEDDK, Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sisteminin tarifelerinde değişiklik yaparak KOBİ'lere yönelik ciro şartını 1 milyar liraya çıkarırken, prim katsayıları ve azami teminat tutarlarında da güncellemeler gerçekleştirdi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sisteminin Tarife ve Talimatları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğde değişiklik yaptı.

SEDDK'nin "Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sisteminin Tarife ve Talimatları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Devlet destekli ticari alacak sigortası, sunulması için "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği"nde yer alan yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço rakamı dikkate alınarak belirlenecek mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin sağlaması gereken koşullarda değişikliğe gidildi.

Buna göre, KOBİ'lere devlet destekli ticari alacak sigortası sunulması için üst sınırı 500 milyon lira olan yurt içi satışlardan elde edilen ciro şartı 1 milyar liraya çıkarıldı.

Devlet destekli ticari alacak sigortası kapsamında prim hesabında, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin beyan ettiği ve son mali yıldaki vadeli satışlarından elde ettiği cirosunun tamamı esas alınıyor.

Tebliğ'de yapılan düzenlemeyle prim ve azami teminat tutarı, vadeli satışlardan elde edilen ciro esas alınmak suretiyle hesaplamanın yapıldığı tabloya 500 milyon 1 lira ve 1 milyar lira arası ciro için vadeye göre prim katsayıları belirlendi.

Vadeli satışlar için prim katsayıları 120 güne kadar yüzde 0,17, 180 güne kadar yüzde 0,23, 240 güne kadar yüzde 0,30, 360 güne kadar yüzde 0,45 olurken, azami teminat tutarı net primin 30 katı olarak belirlendi.

Vadeli satışlardan elde edilen ciro ve azami limitlerde de değişikliğe gidilirken vadeli satışlardan elde edilen 1 milyar liraya kadar olan çeşitli meblağlar için alıcı başına azami alıcı limitleri 300 bin lira ile 4,5 milyon lira aralığında yer aldı.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Kilis
