Devlet Destekli Tarım Sigortalarında Sigorta Bedeli Yüzde 138,1 Arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedelinin 2022'de yıllık yüzde 138,1 artarak 296,1 milyar liraya yükseldiğini açıkladı.

TÜİK, 2022 yılına ilişkin devlet destekli tarım sigortaları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli, 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 138,1 artarak 296 milyar 149 milyon 927 bin 61 lira oldu. Branş ayrımında en yüksek yıllık artış yüzde 201,3 oranı ile kümes hayvanları hayat sigortasında oldu. Devlet destekli tarım sigortalarında toplam poliçe sayısı ise yıllık yüzde 22,3'lük bir artış ile 3 milyon 77 bin 908 adet olarak gerçekleşti.

Toplam ödenen hasar bedeli de yüzde 32,8 arttı. Hasar bedeli branşlara göre incelendiğinde ilk sırayı 2 milyar 218 milyon 501 bin 835 lira bedel ile bitkisel ürünler, ikinci sırayı ise 694 milyon 999 bin 871 TL bedel ile büyükbaş hayvan hayat sigortası aldı. Toplam ödenen hasar bedeli nedenlerine göre incelendiğinde ise dolu olayı 812 milyon 454 bin 829 TL bedel ile ilk sırada yer aldı.