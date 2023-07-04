Devlet Destekli Tarım Sigortalarında Sigorta Bedeli Yüzde 138,1 Arttı
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TÜİK verilerine göre, devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli 2022'de yıllık yüzde 138,1 artarak 296,1 milyar liraya yükseldi. Ayrıca, sigorta poliçe sayısı yüzde 22,3 artış gösterdi.
TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedelinin 2022'de yıllık yüzde 138,1 artarak 296,1 milyar liraya yükseldiğini açıkladı.
TÜİK, 2022 yılına ilişkin devlet destekli tarım sigortaları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli, 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 138,1 artarak 296 milyar 149 milyon 927 bin 61 lira oldu. Branş ayrımında en yüksek yıllık artış yüzde 201,3 oranı ile kümes hayvanları hayat sigortasında oldu. Devlet destekli tarım sigortalarında toplam poliçe sayısı ise yıllık yüzde 22,3'lük bir artış ile 3 milyon 77 bin 908 adet olarak gerçekleşti.DEVLET DESTEK PRİM TUTARI YÜZDE 94,9 ARTTIBu dönemde toplam devlet destek prim tutarı yüzde 94,9 artarak 4 milyar 822 milyon 741 bin 665 lira, toplam prim tutarı da yüzde 92,5 artışla 9 milyar 5 milyon 954 bin 305 lira olarak gerçekleşti. Sigorta ettirilen alan (sera dahil) 2022 yılında yüzde 21,2 artış göstererek 34 milyon 917 bin 314 dekar, sigorta ettirilen büyükbaş hayvan sayısı ve küçükbaş hayvan sayısı ise sırasıyla yüzde 35,7 ve yüzde 28,1 arttı.
Toplam ödenen hasar bedeli de yüzde 32,8 arttı. Hasar bedeli branşlara göre incelendiğinde ilk sırayı 2 milyar 218 milyon 501 bin 835 lira bedel ile bitkisel ürünler, ikinci sırayı ise 694 milyon 999 bin 871 TL bedel ile büyükbaş hayvan hayat sigortası aldı. Toplam ödenen hasar bedeli nedenlerine göre incelendiğinde ise dolu olayı 812 milyon 454 bin 829 TL bedel ile ilk sırada yer aldı.