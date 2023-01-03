Devlet destek verdi, Siirt'ten ülke ekonomisine 10 milyar katkı

Devletin vermiş olduğu hibeyle Siirtli çiftçiler, nohut, kırmızı mercimek, lavanta, bal, fıstık ve hayvancılık alanında üretime devam ediyor.

Siirt'te yaklaşık 150 bin nüfus ve 25 binin üzerinde aile, geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlıyor. Başta Siirt fıstığı, balı, hayvancılık ürünleri olmak üzere zengin tarımsal ürünler ile ekonomisine 10 milyar liranın üzerinde katkı sağlıyor.

Dönümden 250- 350 kilogram verim alınabilen, arda nohut çeşidi ekimini 2 yıldır yaptıklarını söyleyen Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, ülkenin mercimek ve nohut gibi baklagiller ürünlerine ihtiyacının olduğunu, nohut ekimi ile ülkenin baklagiller açığını kapatmanın yanı sıra baklagiller ekiminin toprağı organik azot yönünden zenginleştirip sonraki yıllarda ekilecek ürünlerde verimliliği arttırmayı planladıklarını söyledi.

Günbat, "İki yıldan beri devletimiz, hükümetimiz çiftçilerimize hibe olarak kırmızı mercimek ve nohut dağıttı. Biz geçen yıl Kurtalan ilçemizde çiftçilerimize nohutları hibe olarak verdik, çiftçilerimiz bunu ekti ve çok kaliteli nohut elde ettiler. Nohut, kırmızı mercimek ve lavanta ektik ilçemizde bunlar alternatif ürünlerdir. Sürekli hububata bağlı kalmamak şartıyla şuanda Kurtalan ilçemizde nohut ekimi yapılmaktadır ve başarılı bir sezon geçirdik. Devletimizden desteklerin devam etmesini diliyorum ziraat odası başkanı ve çiftçi temsilcisi olarak. ve bundan da çok memnunuz. Çok iyi ürün elde ettik, beklenenin üzerinde bir verim ve kalite elde ettik hem nohutta hem de kırmızı mercimekte. Bundan da çok memnunuz" dedi. - SİİRT