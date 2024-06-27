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Batman'ın Sason ilçesinde üretilen çilekler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaştırıldı

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Batman'ın Sason ilçesinde organik olarak yetiştirilen ve devlet desteğiyle ekimi yapılan çilekler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çilekleri övgüyle karşıladı ve çilek üreticilerine desteklerinden dolayı teşekkür etti. Sason ilçesinde çilek üretimi, 400'ün üzerinde ailenin geçim kaynağı haline gelmiştir.

Batman'ın Sason ilçesinde çilek üreticileri, devletin verdiği yüzde 80 hibe desteğiyle ektikleri çilekleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaştırdılar.

Sason ilçesinde organik olarak yetiştirilen, rengiyle göze hitap eden, tadı ve kokusuyla da iştah kabartan meşhur "Sason çileği"nin tütüne alternatif olarak 2012 yılında devlet desteği ile ilçede ekimine başlandı ve her geçen yıl yaygınlaştırılarak bu yıl ilçede 400'ün üzerinde ailenin geçim kaynağı oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünya Tütünsüz Günü Gençlik Buluşması"nda dünyanın birçok ülkesinden gelen gençleri ağırladığı programda Sason çileğinden övgüyle bahsetti. Programdaki çilekleri gönderen çilek üreticilerinden Kutbettin Erdem, Sason'un çilek üreticileri olarak 2012 yılında tütüne alternatif olarak çilek üretimine başladıklarını söyledi. 4 aile ile başlattıkları çilek üretiminin şu anda ilçe genelinde 400 aileye gelir kapısı olduğunu aktaran Erdem, "Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımızın gençlerle buluşmasında devletin bizlere sağladığı destek ile elde ettiğimiz çilekleri Cumhurbaşkanımıza ulaştırdık. Cumhurbaşkanımız çileğin tadına bakarak aroması ve tadından övgüyle bahsetti. Bu durum biz çilek üreticilerini çok sevindirdi. Çilek üretimimizin artmasında Cumhurbaşkanımız ve yerel yönetimlerimizin çok katkısı oldu. Destek arttıkça buradaki gençlerimize de iş olanağı oluşturulmuş oluyor. Daha önce diğer illerimize çalışmak için giden gençlerimiz artık kendi bahçelerinde çalışarak geçimini sağlıyor" dedi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan Sason çileğinden övgüyle bahsetmişti"

Batman'ın Sason ilçesinden gelen ve yanında kendi yetiştirdikleri çileklerden getiren Emrullah Işık da ailesinin 2007'ye kadar tütün tarımıyla uğraştığını ancak daha sonra devlet desteğiyle çilek üretimine başladığını anlatmıştı.

Cumhurbaşkanı ile geçen diyaloğunda şu anda ilçelerinde yaklaşık 400 çiftçinin geçim kaynağının çilek tarımı olduğuna işaret eden Emrullah Işık, "Daha önce sadece tütün üretilirken, şu an taze çileğin yanında çilek kurusu, çilek reçeli, çilek pestili de yapmaktayız. Ürettiğimiz ürünlerle ilçemizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlamaktayız. Bu durumda hem halk sağlığını hem de çevremizi koruduğumuza inanıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Emrullah Işık, vermiş oldukları destekten dolayı tüm çiftçiler adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.

Erdoğan'ın "Fakat bu çilek az değil mi? Bunun devamı var mı? Buradaki bütün arkadaşlara dağıtacak mıyız" sorusunu yönelttiği Işık, "Var Cumhurbaşkanım. Program bittikten sonra bütün arkadaşlara ikram edeceğiz" yanıtını vermişti.

Daha sonra çileğin nereden geldiğiyle ilgili bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok da güzel. Çok iri, maşallah" dedi. Erdoğan'ın, bu çileğin ihracı olup olmadığını sorması üzerine Işık, çileği ihraç ettiklerini, elindeki dosyada bütün bilgilerin mevcut olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Işık'a program sonrası bunları konuşacaklarını ifade etmişti. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Recep Tayyip Erdoğan Batman Sason Çiftçilik Tarım Politika Ekonomi Haberler

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