Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Tarım Arazilerinin Kullanılmasının Etkinleştirmesi Projesi (TAKEP)' kapsamında Şırnak merkez ile Cizre, İdil ve Silopi ilçelerinde 270 çiftçiye ait 5 bin dönüm kullanılmayan arazi mercimek üretimiyle tarıma kazandırıldı. Çiftçilere yüzde 75 hibe destekle dağıtılan 70 ton sertifikalı mercimek tohumu toprakla buluşturuldu ve hasat sezonu başladı.

Devlet desteğiyle atıl durumdaki arazi tarıma kazandırıldı

Şırnaklı çiftçinin yüzü mercimekle güldü

ŞIRNAK - Tarım ve Orman Bakanlığının 'Tarım Arazilerinin Kullanılmasının Etkinleştirmesi Projesi (TAKEP)' çerçevesinde Şırnak merkez ile Cizre, İdil ve Silopi ilçelerinde 270 çiftçiye ait 5 bin dönüm kullanılmayan arazi tespit edildi. Bu alanda çiftçilere yüzde 75 hibe destekle dağıtılan 70 ton sertifikalı mercimek tohumu toprakla buluşturuldu ve hasat sezonu başladı.

Şırnak'ta atıl durumda olan 5 bin dönüm arazi mercimek üretimiyle tarıma kazandırıldı. Tarıma kazandırılmak istenen bu alanlarda çiftçilere yüzde 75 hibe destekle dağıtılan 70 ton sertifikalı mercimek tohumu toprakla buluşturuldu. Çiftçilerin büyük emekle ürettiği mercimekte hasat sezonu başladı.

Atıl arazi, devlet hibesiyle şenlendi

Kumçatı beldesindeki çiftçilerden Mehmet Demir, kullanmadığı 33 dönüm arazisine devletin verdiği yüzde 75 hibe destekle 250 kilogram sertifikalı mercimek tohumu ektiğini ve iyi verim elde ettiğini söyledi.

Lokman Ar isimli çiftçi devletin çiftçilere her türlü yardımı ve kolaylığı sağladığını ifade ederek, "Duymadığımız destekleri de bizlere veriyorlar. 20 dönüm atıl arazim vardı, ekmeye imkanım yoktu. Onların verdiği destekle ektim. Valiliğimiz, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bizlere çok destek oluyor. Gübre ve mazot desteği sağlıyorlar. Allah devletimizden, yetkililerimizden razı olsun" diye konuştu.

Çiftçi Lokman Baygın ise, "Bölgede patos işiyle uğraşıyorum. 15 yıldır patos yapıyorum. Bölge çiftçilerin ekinlerini biçiyorum. Bu yıl yağmurlarda iyiydi, çok şükür diğer senelere göre verimde çok iyi" dedi.

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