Devlet desteği alan fabrika enerji verimliliğini ve ihracat potansiyelini artırdı

ÇANKIRI (İHA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından sağlanan enerji verimliliği danışmanlığı desteğiyle Çankırı'da bir fabrikanın hem karbon emisyonu düşürüldü hem de elektrikte yüzde 10, kömür tüketiminde ise yüzde 20 enerji verimliliği sağlandı.

2021 yılı Kaynak Verimliliği ve Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı kapsamında KUZKA tarafından Safir Tuz A.Ş'ye enerji verimliliği ve British Retail Consortium (BRC) Kalite Yönetim Sistemi Kurulumu danışmanlığı desteği verildi. Danışmanlık faaliyetleriyle işletmenin tuz üretimi yaptığı fabrikada ısı, hava, buhar ve yağ kaçakları tespit edilerek, kaçakların önlenmesi amacıyla hazırlanan rapor kapsamında gerekli tedbirler alındı. Fabrikada yapılan verimliliği artırıcı çalışmalar sonrasında birim üründeki enerji tüketimi yüzde 10, kömür tüketim miktarı da yüzde 20 oranında azaltıldı. Ayrıca fabrikada üretim sırasında açığa çıkan karbon emisyon oranı azaldı.

Danışmanlık faaliyeti sonucu elde edilen proje çıktıları kullanılarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Verimlilik Arttırıcı Proje (VAP) Destekleri Programı'na "Tuz Kristalizasyon Sisteminde Evaporasyon Kademe Sayısının Arttırılması ile Verimliliğin Artırılması Projesi" başvurusu gerçekleştirildi. Sunulan projenin tutarı 3 milyon 900 bin TL olup, kabul edilmesi durumunda işletmeye 1 milyon 170 bin TL'ye kadar destek sağlanacak.

KUZKA tarafından firmaya sağlanan bir diğer danışmanlık hizmeti de "BRC Kalite Yönetim Sistemi Kurulumu" oldu. Söz konusu danışmanlık faaliyeti ile firmanın Birleşik Krallık pazarına ihracat yapabilmesi için gerekli olan British Retail Consortium (BRC) sertifikasının alınması için gereken çalışmalar ve giderilmesi gereken eksiklikler tespit edildi. Söz konusu danışmanlık hizmetleri kapsamında fabrika çalışanlarına Gıda Taklit ve Tağşiş Eğitimi, Gıda Savunması Eğitimi, Gıda Güvenliği Temel Bilgilendirme Eğitimi, ISO 50001 İç Tetkikçi Eğitimi ve ISO 50001 Yetkinlik Eğitimi verildi.

"Ajansımız danışmanlık desteğiyle işletmemiz hem hibe hem de Avrupa pazarı için BRC sertifikası alacak"

KUZKA Çankırı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Mahmut Oral Taşçı, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen 2020 ve 2021 yılı kaynak verimliliği teması kapsamında geçtiğimiz yıl teknik destek programına çıkmıştık. Önceliğimiz TR82 Bölgesi'ndeki (Kastamonu, Çankırı ve Sinop) işletmelerin kaynak verimliliği ve yönetim danışmanlığı noktasında destek almalarını sağlamaktı. Bu kapsamda sağlamış olduğumuz bu teknik destek ile işletmemiz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına verimlilik arttırıcı bir proje sunmuş oldu. Ajans olarak 90 bin TL civarında sağladığımız teknik destekle işletmemizi daha büyük bir kaynağa ulaştırmış olduk. İşletmemiz böylelikle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından sağlanacak üst limiti 5 milyon lira olan ve yüzde 30'u hibe olarak kullandırılabilecek VAP programına ajansımız aracılığıyla başvuruda bulunmuş oldu. Aynı zamanda ihracatını arttırmayı planlayan bir işletme. Dolayısıyla ihracatın temelini teşkil eden sertifikalandırma noktasında da işletmemize Avrupa pazarına ihracat yapması için BRC sertifikası etüdü danışmanlığı sağlamış olduk. BRC sertifikası özellikle İngiltere ve Avrupa pazarına girmek isteyen işletmeler için önemli bir sertifika. Sertifikalandırma süreci devam etmektedir. Ajans olarak sağladığımız teknik destek danışmanlık hizmetiyle işletmenin sertifika alması için gerekli dokümantasyon altyapısı hazır hale getirilmiş oldu. Sertifika başvurusu yapıldıktan sonra işletme 1-1,5 ay içerisinde de sertifikayı alabilecek duruma getirilmiştir" dedi.

"Enerji verimliliğinde tasarruf ederek daha rekabetçi bir role kavuştuk"

Safir Tuz'un 1992 yılından itibaren faaliyet gösterdiğini belirten Safir Tuz A.Ş. Yatırım Koordinatörü ve Fabrika Müdürü Demirhan Demir ise, "Enerji maliyetlerindeki yükselmeden dolayı bir arayışa girdik. Bu arayış sonucunda Çankırı'da da faaliyet gösteren KUZKA Çankırı Yatırım Destek Ofisi tarafından bizlere sertifikalandırma ve enerji etüdüyle ilgili desteklerden bahsedildi. Bunun üzerine profesyonel bir firmaya fabrikamızda çalışan tüm makineler ve ekipmanlarla ilgili olarak bir enerji etüdü yaptırdık. Burada gördük ki bazı bölümlerimizde ciddi tasarruf edebileceğimiz enerji kaynaklarımız var. Buralardaki açığa yönelik iki ayrı proje ile kayıp enerjimizi geri kazandırmak ve tasarruf etmek üzere yatırımlar yaptık. Geçen yıl tamamladığımız bu yatırımlar sonucunda kömür sarfiyatımızda yüzde 20'lere varan, elektrikte yüzde 10'lara varan bir tasarruf sağladık. Fabrikamızda kademeli buharlaştırma sistemini kullanıyoruz. Yatırım öncesinde buharlaştırma sistemini üç kademe olarak gerçekleştiriyorduk ve son kademede açığa çıkan çürük buharı soğutma kulelerine göndererek ısıyı boşaltmış oluyorduk ama bu enerji etüdünden sonra bizlere önerilen programa göre üretim kademesini dörde çıkartarak sistemde geri kullandığımız kademe sayısını üçe çıkardık ve böylece daha az ısıyı boşa atma suretiyle enerjide tasarruf sağlamış olduk. Sistemde kullanmış olduğumuz kömürde son 6 ay içerisinde ciddi fiyat artışları oldu. Bu artışlardan etkilenmemek için yatırıma öncelik verdik. Kademe sayısını arttırdığımız içinde buhar tüketimimiz azaldı. Dolayısıyla da kömür sarfiyatımız azalmış oldu. Yine aynı proje kapsamında elektrik ile ilgili bazı yatırımlarımız oldu. Daha verimli makineler ve daha verimli motorlar kullanarak enerji tüketimimizde de yüzde 10 gibi bir enerji kullanımını azalttık. Şu anda geldiğimiz noktada artık enerji maliyetlerini yapmış olduğumuz bu tasarruflarla piyasada daha rekabetçi bir role ulaştık" şeklinde konuştu.

"Aylık 60 bin lira elektrikten, yıllık 650 ton da kömürden tasarruf ettik"

Çankırı'daki fabrikada aylık olarak yaklaşık 660 bin kilowatt elektrik kullanıldığına işaret eden Demir, "Yatırımın öncesinde tüketimimiz 660 bin iken, yüzde 10 tasarruf ile 600 bin kilowatt seviyesine geldi. Bunun ekonomik değeri de aylık 60 bin lira civarında elektrikten tasarruf ettiğimiz anlamına geliyor. Diğer yandan kömürde de aynı şekilde yüzde 20 tasarruf ile aylık 40 ila 50 ton civarında, yıllık da 650 ton civarında kömürden tasarruf etmiş bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

"KUZKA'nın desteğiyle ihracattaki eksikliklerimizi de gideriyoruz"

KUZKA'nın desteğiyle ihracattaki eksikliklerini de gidermeye başladıklarını söyleyen Demir, şöyle konuştu:

"Bunların dışında ihracat ürünlerinde özellikle İngiltere bölgesine gönderdiğimiz ürünlerde bizden istenilen BRC kalite yönetim sertifikası bulunuyor. Bu belge ile ilgili yine sertifikasyon sürecinde bu belgenin gereklerini yerine getirmek üzere KUZKA'nın desteğiyle bir danışmanlık firmasıyla çalışıyoruz. Bu eksikliklerimizi de giderdik. İhracat noktasında da eksikliklerimizi tamamlamış olduk." - ÇANKIRI