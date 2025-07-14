Dev Yolcu Gemisi Aroya, Bodrum'a 608 Yolcu Getirdi

Dev Yolcu Gemisi Aroya, Bodrum'a 608 Yolcu Getirdi
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Malta bayraklı Aroya isimli dev yolcu gemisi, Bodrum ilçesine 608 yolcu ile birlikte geldi. Gemideki imkanlar arasında oyun havuzları, tiyatrolar ve çok sayıda restoran yer alıyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Aroya isimli dev yolcu gemisi, toplam 608 yolcu getirdi.

Sabah saatlerinde İstanbul Limanı'ndan ilçeye gelen Malta bayraklı 335 metre boyundaki gemide ağırlıklı olarak Suudi yolcular olmak üzere toplam 608 yolcu ile bin 432 personel bulunuyor.

Gemide yetişkinler ve çocuklar için oyun havuzları, çocuk oyun alanları, tiyatrolar, 15 adet restoran, spa gibi imkanlar bulunuyor.

Gemi, gece saatlerinde Marmaris Limanı'na hareket edecek. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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