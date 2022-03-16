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Dev yayın balığı görenleri hayrete düşürdü

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Dev yayın balığı görenleri hayrete düşürdü

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde balıkçı tezgahında satışa sunulan dev yayın balığı görenleri hayrete düşürdü.

SAMSUN (İHA) - Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde balıkçı tezgahında satışa sunulan dev yayın balığı görenleri hayrete düşürdü.

19 Mayıs ilçesinde balıkçı tezgahında 103 kilogram ağırlığında ve 3,5 metre uzunluğundaki dev yayın balığı satışa sunuldu.

Altınkaya Barajı'nda amatör balıkçılar tarafından dev yayın balığı yakalandı. Yaklaşık 3,5 metre uzunluğunda, 103 kilogram ağırlığında olan yayın balığı ilçede balıkçı İsmail Güngör'de kilosu 70 liradan satışa çıkarıldı. Balıkçı tezgahının önünden geçerken balığı görenler özçekim yaparken, bu büyüklükte ilk kez balık görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. - SAMSUN

Dev yayın balığı görenleri hayrete düşürdü

Dev yayın balığı görenleri hayrete düşürdü

Dev yayın balığı görenleri hayrete düşürdü

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Samsun, Mayıs, Ekonomi, Haberler

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