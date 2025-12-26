Haberler

Kritik eşik aşıldı! Dev içecek firması borsaya giriyor

Güncelleme:
Sermaye Piyasası Kurulu, Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arz başvurusuna onay verdi. 25 Aralık tarihli bültende yer alan karara göre şirket, 7,50 TL sabit fiyatla talep toplayarak toplam 175 milyon TL nominal değerli payı halka arz edecek ve Borsa İstanbul yolunda önemli bir eşiği aşmış olacak.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arz başvurusuna onay verdi. Kurulun 25 Aralık tarihli bülteninde yer alan karar ile birlikte şirket, Borsa İstanbul'da işlem görme sürecinde kritik bir eşiği geçmiş oldu.

HALKA ARZ EDİLECEK

SPK onayına göre Meysu'nun (B) grubu toplam 175 milyon TL nominal değerli payları halka arz edilecek. Halka arzda pay başına fiyat 7,50 TL olarak belirlenirken, satışın sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirileceği bildirildi.

MEVCUT SERMAYE 870 MİLYON TL'YE ÇIKACAK

Halka arz edilecek payların 120 milyon TL nominal değerindeki bölümü sermaye artırımı yoluyla yatırımcıya sunulacak. Bu işlemle birlikte şirketin mevcut sermayesi 750 milyon TL'den 870 milyon TL'ye çıkarılacak. Kalan 55 milyon TL nominal değerli paylar ise ortak satışı kapsamında halka arz edilecek.

Erdem Aksoy
500

