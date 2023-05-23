Dev gemi ile Kuşadası'na 2 bin 957 turist geldi

Kuşadası'na dünyanın en lüks ve büyük yolcu gemilerinden biri olan Malta bayraklı Celebritiy Beyond ile büyük bölümü Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olan 2 bin 957 turist ve bin 423 personel geldi.

Kuşadası'na dünyanın en lüks ve büyük yolcu gemilerinden biri olan Malta bayraklı Celebritiy Beyond ile büyük bölümü Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olan 2 bin 957 turist ve bin 423 personel geldi. Gemiden inen yolcular, Kuşadası Belediye Bandosu'nun çaldığı marşlar ve folklor gösterileri eşliğinde çiçeklerle karşılandı. Celebritiy Beyond'un ultra lüks odasının 1 haftalık fiyatı 150 bin dolardan başlıyor.

Dünyanın en büyük kruvaziyerlerinden 327 metre uzunluğunda ve 140 bin groston ağırlığındaki Malta bayraklı Celebritiy Beyond, sabah saatlerinde Kuşadası Limanı'na yanaştı. 2021 yılında suya indirilen ve Kuşadası'na ilk seferini yapan kruvaziyer ile kente büyük bölümü ABD vatandaşı olan 2 bin 957 turist ve bin 423 personel geldi. Yapımı 1 milyar 300 bin dolara mal olan geminin kente ilk seferini gerçekleştirmesi nedeniyle Kuşadası Limanı içerisinde tören düzenlendi. Gemiden inen turistler, Kuşadası Belediye Bandosu'nun çaldığı marşlar ve halk oyunları ekiplerinin gösterileri eşliğinde karşılandı. Kuşadası Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Turan da beraberindeki heyetle gemiye çıkarak Celebritiy Beyond kaptanı Dimitris Kafetzis'i ziyaret edip, Kuşadası'yla ilgili çeşitli hediyeler verdi. Heyet daha sonra gemide kaptan Kafetzis tarafından onurlarına verilen öğle yemeğine katıldı. Celebritiy Beyond'un ultra lüks odasının 1 haftalık fiyatı 150 bin dolardan başlıyor.

"Kuşadası'nı çok sevdik"

Kuşadası'nda olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirten Celebritiy Beyond kaptanı Dimitris Kafetzis, "Buraya gelmeden önce İstanbul Galataport Limanı'na demirlemiştik. Kuşadası dünyadaki en önemli kruvaziyer limanlarından birisi. Bizi çok güzel ve güleryüzlü bir biçimde karşıladığınız için size teşekkür ederim. Kuşadası'nı ve limanı çok beğendik. Sezon boyunca 7 kez daha Kuşadası Limanı'na geleceğiz" dedi.

"Kruvaziyer turizminde rekor kıracağız"

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Turan ise, "Kuşadası dünyada kruvaziyer turizminin başkenti konumunda. Kruvaziyer turizmi Kuşadası'nın geçim kaynağının can damarı. Bu nedenle kruvaziyer turizminin önemini çok iyi kavramamız lazım. Kuşadası Belediyesi olarak Başkanımız Ömer Günel ile birlikte bu yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde, dünyanın en önemli kruvaziyer şirketlerinin yer aldığı fuara katıldık. Kuşadası'na kruvaziyer turisti getiren firmaların üst düzey yöneticileriyle çok ciddi temaslarda bulunduk. Temaslarımız da sonuç verdi. Kuşadası kruvaziyer turizminde en çok gemi ve yolcu sayısını 2011'de aldı. Bu yıl 2011'e göre Kuşadası'na yüzde 40 daha fazla gemi ve turist gelecek. Tüm esnafımıza hayırlı ve bol bereketli bir sezon diliyoruz" diye konuştu. - AYDIN