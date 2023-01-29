Dev fabrika için çalışmalar başladı, 200 kişiye ekmek kapısı olacak

Diyarbakır'da 38 yılı aşkın süredir tatlı sektöründe ün salan ve Türkiye'ye birçok farklı tat kazandıran Hacıbaba Pastaneleri, şehirde 7 katlı bir fabrikayı daha hayata geçirmek için çalışmalar başladı.

Diyarbakır'da 38 yılı aşkın süredir tatlı sektöründe ün salan ve Türkiye'ye birçok farklı tat kazandıran Hacıbaba Pastaneleri, şehirde 7 katlı bir fabrikayı daha hayata geçirmek için çalışmalar başladı. 200 kişiye ekmek kapısı olacak olan fabrika bölgenin fiyat politikasının artmasını da engelleyecek.

Türkiye'ye birçok farklı tat kazandıran Hacıbaba Pastaneleri, Diyarbakır'da 7 katlı fabrika ile dünyayı tatlandıracak bir projesini daha tamamladı. Milyonluk yatırımla Diyarbakır'da yeni istihdam lokomotifi aktifleştirecek, 200 kişiye ekmek teknesi olacak projeyi Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı açıkladı.

Bölgenin fiyat politikasının artmasını da engelleyecek, Ortadoğu'dan dünyaya, İstanbul'dan sonra açılacak ikinci kapı olacak. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Elaldı, işlek cadde üzerinde kurduğu fabrikanın girişinde şubede açacağını müjdeledi. Elaldı, "Hacıbaba çalışmayı, büyümeyi, insanlara ve insanlığa faydalı olmak için gerekeni yapmak isteyen bir firma. Biz bu projenin aynısını İstanbul'da da yapmıştık, orada tüm Avrupa'ya hitap etmek için, bugün burada da bir projeyle beraber Ortadoğu ya hitap etmek istiyoruz." dedi.

"Hacıbaba Pastaneleri 2023-24-25 yıllarında Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi ileriyi görerek çalışmaları yapmakta" diyen Elaldı, "Hedefimiz dünyaya yaymak, Hacıbabayı en kısa zamanda dünyaya farklı lezzetlerimizin olduğunu göstermek. Burada 200 kişiye yakın iş imkanı sağlayacağız, gururumuz insanlara hizmet etmek bu yüzden gururla işimizi yapıyoruz. Biz Hacıbaba olarak hiçbir zaman fiyatlarla ilgili sorunumuz olmadı, her zaman en iyisini en ucuza ilkesiyle bu bölgenin fiyat istikrarını ucube yerlere gitmeyecek şekilde tutan bir firma olarak gururluyuz. Engelli ve özel insanlarımıza her zaman özel yer ve hizmetler verdik, daha da ilerletmek ve iyileştirmek adına güzel projelerimiz var" ifadelerinde bulundu. - DİYARBAKIR