Deutsche Post Çalışanları Yeni Posta Yasası İçin Gösteri Düzenledi

Almanya'da Deutsche Post şirketinin çalışanları, taleplerinin hükümetin çıkarmak istediği yeni posta yasasında yer alması amacıyla gösteri düzenledi.

Verdi Sendikasının çağrısıyla ülkenin çeşitli bölgelerinden başkent Berlin'e gelen binlerce Deutsche Post çalışanı, Brandenburg Kapısı'nın önünde toplandı.

Çalışanlar, "Sesimizi duyurmanın zamanı geldi", "Daha iyi bir gelecek için gösteri yapıyoruz", "İş yerlerimizin geleceği için paket başı 20 kilogram sınırı istiyoruz", "Var olmamız için mücadele ediyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

Verdi Sendikası Başkan Yardımcısı Andrea Kocsis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alman hükümetinin yeni posta yasasını çıkarmayı planladığını belirterek, "Bunu hükümet daha önce de çıkarmak istedi ancak başaramadı." dedi.

Şimdi bu yasanın gerçekten çıkarılmasının planlandığını dile getiren Kocsis, "Konu, çalışma şartlarıyla da ilgili. Şimdiye kadar sadece teorik olarak tartışıldığı için bu konunun postacıların iş yerleri ve gelecekleriyle ilgili olduğunu göstermek istedik." ifadelerini kullandı.

Kocsis, yeni yasada sektördeki tüm mektup ve paket hizmeti sağlayan şirketlere lisans zorunluluğu ve paketler için 20 kilogram sınırı getirilmesini talep ettiklerini anlattı.

Mektup ve paketlerin halka ulaştırılmasının yeterli şekilde finanse edilmesi gerektiğini vurgulayan Kocsis, "Çünkü mektuplar gittikçe azalıyor ancak mektupların her yere ulaşması gerekiyor." dedi.

"Rekabet, bizim açımızdan çalışanların zarar görmesine yol açar"

Deutsche Post İşçi Temsilcisi Thomas Held de çıkarılması planlanan yeni yasa konusunda iyi bir his taşımadıklarına işaret ederek, bu yılın başında Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığının çalışanların çıkarına olmayan yeni posta yasası taslağı için çerçeve planı hazırladığını söyledi.

Bununla sektörde daha fazla rekabetin teşvik edilmek istendiğini belirten Held, "Örneğin, Avrupa'ya baktığınızda ne tür bir rekabet olduğunu görürsünüz. Almanya, burada ayrı bir yol izliyor ve biz bunun kesinlikle yanlış olduğunu düşünüyoruz çünkü rekabet, bizim açımızdan çalışanların zarar görmesine yol açar." ifadelerini kullandı.

Held, her hafta pazartesiden cumartesiye kadar Almanya genelinde her haneye ulaşan posta şirketinin olması için çalışanların çalışma koşullarını kapsayan yeni bir posta yasasının çıkarılmasını talep ettiklerini, bunun sağlanmaması durumunda on binlerce kişinin işinin tehlikede olduğunu kaydetti.

Bu gösterilerin bir başlangıç olduğu uyarısında bulunan Held, "Bugün burada 40 bin kişi olacak. Bu, çalışanların dörtte biri anlamına geliyor. Posta yasası, sonunda bizim çıkarımıza göre olmazsa bu sayıyı daha da yükseltebiliriz." diye konuştu.