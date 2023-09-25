Deutsche Bank'ın varlık yönetim şirketi DWS'ye 25 milyon dolarlık ceza

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Deutsche Bank'ın varlık yönetim şirketi DWS'nin çevresel, sosyal ve yönetişim yatırımlarıyla ilgili yanlış beyanda bulunma ve kara para aklamayı önlemeye yönelik politikalar geliştirememe suçlamaları karşısında 25 milyon dolarlık ceza ödemeyi kabul ettiğini bildirdi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Deutsche Bank'ın varlık yönetim şirketi DWS'nin çevresel, sosyal ve yönetişim yatırımlarıyla ilgili yanlış beyanda bulunma ve kara para aklamayı önlemeye yönelik politikalar geliştirememe suçlamaları karşısında 25 milyon dolarlık ceza ödemeyi kabul ettiğini bildirdi.

SEC'den yapılan açıklamada, Deutsche Bank'ın iştiraki DWS Investment Management Americas'a iki ayrı suçlama yöneltildiği aktarıldı.

Bu suçlamalardan birinin DWS'nin Kara Para Aklamayı Önleme programı geliştirememesi olduğu belirtilen açıklamada, diğer suçlamanın ise çevresel, sosyal ve yönetişim yatırımlarıyla ilgili yanlış beyanda bulunduğu olduğu kaydedildi.

Açıklamada, DWS'nin söz konusu suçlamalar karşısında toplam 25 milyon dolar ceza ödemeyi kabul ettiği belirtildi.

SEC'in açıklamasında, DWS'nin suçlamaları ne kabul ettiği ne de reddettiği aktarıldı.

DWS, eski bir çalışanının şirketin sürdürülebilirlik bilgilerini abarttığı yönündeki iddiaları sonrası SEC dahil çeşitli kurumlar tarafından inceleniyordu.