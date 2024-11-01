Üye Girişi
Haberler

DESOB Başkanı Erbeği; "Esnaflarımız desteklerden daha fazla yararlanmalı"

DESOB Başkanı Erbeği;
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Mehmet Ali Erbeği, Denizlili esnafların devletin sağladığı desteklerden daha fazla faydalanması ve destekleri takip etmeleri konusunda çağrıda bulundu.

Denizli Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Mehmet Ali Erbeği, Denizlili esnafların devletin sağladığı desteklerden daha fazla faydalanması ve destekleri takip etmeleri konusunda çağrıda bulundu.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, yeni kurulan işyerleri başta olmak üzere ekipman yenileme ve teknolojik yeniliklerde destek olmaya devam ediyor. KOSGEB tarafından esnaflara yönelik verilen destekler hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Bilgilendirme toplantısında, Denizli İl Müdürü Dr. Aziz Acar, . Denizli Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği ve yönetim kurulu, Denetim kurulu ve Disiplin Kurulu olağan toplantısı katılım sağlayarak destekler hakkında bilgiler verildi.

"Esnaflarımızın işyeri kuruluş aşamasında desteklerimizi sürdürüyoruz"

Yenilenen destekler hakkında bilgilendirmelerde bulunan Denizli İl Müdürü Dr. Aziz Acar, "Esnaflarımızın işyeri kuruluş aşamasından başlayarak destek vermekteyiz. Son bir yıl içinde kurulmuş olan işletmelere gerçek kişi işletmelerine 10 bin TL verdik. Girişimci genç, kadın, engelli, gazi, veya birinci derece şehit yakın olması durumunda 10 bin TL ilave kuruluş desteği verilmektedir. Bunun yanı sıra 20 milyon TL'ye kadar makine, teçhizat, yazılım ve donanım giderleri, yenileme çağrılarına göre hibeli desteklerimizde vardır. Bu konudaki destekler hakkında ise KOSGEB İl Müdürlüğümüzden yardım alabilirsiniz" dedi.

"Hibe ve desteklerden esnaflarımız daha çok faydalanmalı"

Esnafların hibe ve desteklerden daha fazla faydalanması gerektiğini, bilgilendirme ve danışmanlık çalışmalarının devam ettiğini belirten DESOB Başkanı Mehmet Ali Erbeği ise "KOSGEB geçmiş yıllara nazaran evrak yükünü azaltmış durumda. Dijital olarak daha kolay ulaşım ile hibe ve desteklere ulaşmaya kolaylaştırılmıştır. Bizlerde DESOB olarak esnaflarımızın hibe ve desteklerden daha da fazla faydalanmasını istiyoruz" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy sosyal medya paylaşımlarını kaldırttı

Esenyurt'ta koltuğa oturan kayyum Can Aksoy'dan bir talimat daha

 Esenyurt'taki mitinge katılmayan Tanju Özcan: Ahmet Özer kefil olmadığım biri

Esenyurt'taki mitinge katılmama nedeni partiyi karıştıracak cinsten

 Müstehcen şarkılı 29 Ekim kutlamasına soruşturma

Müstehcen şarkılı 29 Ekim kutlamasına soruşturma
İBB aracı kontrolden çıkarak 8 araca çarptı: 5 yaralı

İBB aracı kontrolden çıkarak 8 araca çarptı! Yaralılar var
Ahtapot döner nedir? Ahtapot döner nerede yapıldı? HAFTA SONU HAVA DURUMU 2-3 KASIM | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? Ali Kemal Sarı kimdir? Ali Kemal Sarı kaç yaşında, nereli? GRAM ALTIN FİYATI 1 KASIM | Çeyrek altın ne kadar, bugün altın fiyatı yükseldi mi? Hatice kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Hatice kaç yaşında, nereli? Hatice biyografisi! Beşiktaş- Kasımpaşa maçı ne zaman? Beşiktaş- Kasımpaşa maçı saat kaçta, nerede? Sine-i Millet nedir? Sine-i Millet dönmek ne anlama geliyor? Ayşe Buğra kimdir? Halk Tv konuğu Ayşe Buğra kaç yaşında, nereli? Ayşe Buğra biyografisi! 1 Kasım hangi burç? 1 Kasım burç özellikleri ve yükseleni nedir? BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? Kuran kursunda 20 çocuğa ne oldu? Olay ne, nerede oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.