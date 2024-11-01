DESOB Başkanı Erbeği; "Esnaflarımız desteklerden daha fazla yararlanmalı"

Denizli Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Mehmet Ali Erbeği, Denizlili esnafların devletin sağladığı desteklerden daha fazla faydalanması ve destekleri takip etmeleri konusunda çağrıda bulundu.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, yeni kurulan işyerleri başta olmak üzere ekipman yenileme ve teknolojik yeniliklerde destek olmaya devam ediyor. KOSGEB tarafından esnaflara yönelik verilen destekler hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Bilgilendirme toplantısında, Denizli İl Müdürü Dr. Aziz Acar, . Denizli Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği ve yönetim kurulu, Denetim kurulu ve Disiplin Kurulu olağan toplantısı katılım sağlayarak destekler hakkında bilgiler verildi.

"Esnaflarımızın işyeri kuruluş aşamasında desteklerimizi sürdürüyoruz"

Yenilenen destekler hakkında bilgilendirmelerde bulunan Denizli İl Müdürü Dr. Aziz Acar, "Esnaflarımızın işyeri kuruluş aşamasından başlayarak destek vermekteyiz. Son bir yıl içinde kurulmuş olan işletmelere gerçek kişi işletmelerine 10 bin TL verdik. Girişimci genç, kadın, engelli, gazi, veya birinci derece şehit yakın olması durumunda 10 bin TL ilave kuruluş desteği verilmektedir. Bunun yanı sıra 20 milyon TL'ye kadar makine, teçhizat, yazılım ve donanım giderleri, yenileme çağrılarına göre hibeli desteklerimizde vardır. Bu konudaki destekler hakkında ise KOSGEB İl Müdürlüğümüzden yardım alabilirsiniz" dedi.

"Hibe ve desteklerden esnaflarımız daha çok faydalanmalı"

Esnafların hibe ve desteklerden daha fazla faydalanması gerektiğini, bilgilendirme ve danışmanlık çalışmalarının devam ettiğini belirten DESOB Başkanı Mehmet Ali Erbeği ise "KOSGEB geçmiş yıllara nazaran evrak yükünü azaltmış durumda. Dijital olarak daha kolay ulaşım ile hibe ve desteklere ulaşmaya kolaylaştırılmıştır. Bizlerde DESOB olarak esnaflarımızın hibe ve desteklerden daha da fazla faydalanmasını istiyoruz" şeklinde konuştu. - DENİZLİ