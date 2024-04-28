Derneklerin Beyanname Verme Süresi Uyarısı

DENİZLİ (İHA) – Derneklerin yılsonu itibariyle faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçları ile ilgili düzenleyecekleri beyannameyi Nisan ayı sonuna kadar vermeleri gerektiği bildirildi. Beyannamelerini zamanında vermeyen derneklerin 8 bin 322 lira ceza ile karşı karşıya kalacakları belirtildi.

Konuyla ilgili olarak Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamada; "Dernekler 2023 yılına ait beyannamelerini www.siviltoplum.gov.tr internet adresi üzerinden Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden kullanıcı adı, şifresini ve parolasını kullanarak doldurmalıdırlar. Elektronik ortamda gönderilen beyanname ve bildirimler ile kağıt ortamında gönderilen beyanname ve bildirimler arasında hukuki sonuçları itibariyle hiçbir fark bulunmamaktadır. Kullanıcı kodu, şifre ve parola kullanmak suretiyle elektronik ortamda doldurulmuş ve onaylanmış beyanname ve bildirimler, dernek tarafından verilmiş beyanname ve bildirimler olarak kabul edilir. Beyanname verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen dernek yöneticileri 8 bin 322 TL idari para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca, beyannamenin 7. bölümü doldurulurken derneğin defterlerinin hangi usulde tutulduğu doğru olarak işaretlenmeli ve buna göre 'gelirler' ve 'giderler' bölümleri bir önceki yılın devreden hesapları da dikkate alınarak doldurulmalıdır. Dernek yöneticilerinin idari para cezaları ile karşı karşıya kalmamaları için 2023 yılı beyannamelerini 30 Nisan 2024 tarihi Salı günü mesai bitimine kadar vermeleri gerekmektedir" denildi.

122 dernek beyanname verecek

Yaşanabilecek yoğunluğa dikkat çekilen açıklamada; "Ancak yıllık beyannamelerin gerek kağıt ortamında, gerekse DERBİS üzerinden Nisan ayının son günlerinde verilmesi, Türkiye genelinde 122 bin derneğin olduğu düşünüldüğünde internet sistemi üzerinde bir yoğunluk yaşanmasına ve DERBİS sisteminin tıkanmasına sebebiyet vermekte, ayrıca Valilik ve Kaymakamlıklarda yoğunluğa neden olmakta ve beyannamenin kontrol edilerek alınmasından dolayı Beyannameyi veren dernek yöneticileri açısından zaman kaybına neden olmaktadır. Dolayısıyla beyanname verme konusunda dernek yöneticilerinin son günü beklemeden, yukarıdaki işlemleri süratle yapmaları gerek idare, gerekse dernekler açısından ciddi rahatlıklar sağlayacaktır" ifadelerine yer verildi. - DENİZLİ