Derince'deki TMO silolarının patlaması sonrası ekmeklik buğday taşınması için ihaleye çıkıldı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) ait siloların patlamada hasar görmesinin ardından 6 bin 500 ton ekmeklik buğdayın taşınması için ihaleye çıkıldı. Patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi yaralandı. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından taşıma işlemlerine başlanması bekleniyor.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) ait siloların patlamada hasar görmesinin ardından 6 bin 500 ton ekmeklik buğdayın taşınması için ihaleye çıkıldı.

TMO ait silolarda 7 Ağustos'ta meydana gelen patlamada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı. Patlamada 60 silodan 13'ü de zarar gördü. Toprak Mahsulleri Ofisi Kocaeli Başmüdürlüğü, siloların zarar görmesinin ardından 6 bin 500 ton ekmeklik buğdayın kara yolu ile 12 kilometre mesafedeki başka bir limandaki depoya taşınması için ihaleye çıktı. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından taşıma işlemlerine başlanması bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, patlamada 15 bin ton ürünün etkilendiğini açıklamıştı.

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HABER-KAMERAKOCAELİ,(DHA)