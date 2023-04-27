Derince Belediyesi vergi borcunu sıfırladı

Derince Belediyesi, 3 taşınmazın devir işlemini gerçekleştirerek yaklaşık 40 milyonluk vergi borcunu sıfırladı.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün'ün öncülüğünde gerçekleşen vergi hamlesi ile birlikte belediyenin yaklaşık 40 milyon TL tutarındaki vergi borcu sıfırlandı. Derince Belediyesi'nin Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Kocaeli Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Derince Vergi Dairesi ile bir süredir yaptığı çalışmalar neticelendi. Yapılan anlaşma ile birlikte mülkiyeti Derince Belediyesi'ne ait olan fakat hazine adına kayıtlı olması gereken kamusal alandaki 3 adet taşınmazın Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne devri gerçekleşti. Bu uygulama ile birlikte Derince Belediyesi'nin vergi borcu tamamen sıfırlanırken, merkezi idareden alınan gelirlerden her ay yapılan yaklaşık yüzde 15'lik kesinti de sona ermiş oldu. - KOCAELİ