Mardin'in zeytin hasadı devam ederken Derik ilçesinde yüksek rekolte bekleniyor.

Derik ilçesi Koçyiğit köyünde zeytin hasadı devam ediyor. Üreticilerden Hacı Ali Ersu, zeytin satışlarının çok güzel olduğunu belirterek, Türkiye'nin her yerine gönderdiklerini söyledi. Ersu, "Batı tarafına gönderdiğimiz zaman daha çok istiyorlar. Toplamayı tarakla yapıyoruz. İşçiler sabah 07.00 gibi gelip akşam 17.00'ye kadar çalışıyorlar. Çadırlarımızı ağaçların altına seriyoruz. İşçiler tarakla söküyor ardından çadırın üstünden kasalara dolduruyoruz" dedi.

Rekolte beklentisinin yüksek olduğunu aktaran Ersu, "Yüzde 60 oranında rekolte bekliyorum. Zeytinde hiçbir hasar yok, hepsi birbirinden güzel. Salamura şeklinde satacağız. Kilosunu 80 TL'den veriyoruz. 80 dönüm zeytin ektim. Bununla birlikte 40 dönüm nar, 60 dönüm fıstık ve 60 dönüm de üzüm ektim. Zeytin çeşidimizin adı halhali. Hem çok kaliteli hem de çok lezzetlidir. Bir alan bir daha alıyor" diye konuştu. - MARDİN