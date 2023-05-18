Deri ve Kürk Moda Fuarı, Antalya'da başladı

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneğince bu yıl 10'uncusu düzenlenen Deri ve Kürk Moda Fuarı (Leather&Fur Fashion Show), Antalya'da başladı.

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneğince bu yıl 10'uncusu düzenlenen Deri ve Kürk Moda Fuarı (Leather&Fur Fashion Show), Antalya'da başladı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen fuar, 70 yerli üretici firma ile Rusya, Kazakistan, Ukrayna, Polonya, Gürcistan başta olmak üzere 20'ye yakın ülkeden yaklaşık 1300 yabancı alıcıyı bir araya getirdi.

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Güven Karaca, AA muhabirine, yılda iki defa düzenlenen moda fuarının ihracata önemli katkıda bulunduğunu söyledi.

Deri ve kürk konfeksiyonunun deri mamulleri sektöründe çok önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Karaca, bu ürünlerin katma değerinin yüksek olduğunu ifade etti.

Sektör olarak fuarları önemsediklerini ve yurt içinde, yurt dışında fuarlar düzenlediklerini belirten Karaca, "Direkt hedefe yönelik bir fuar, sipariş alıyoruz, ihracatımızı artırıyoruz. Deri ve mamullerinde Almanya'da, İtalya'da, ABD'de, Japonya'da neredeyse bütün ülkelerde çok ciddi fuarlara katılıyoruz. 7 ülkede fuar düzenliyoruz ve bunları çoğaltmaya çalışıyoruz." dedi.

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Gözmen de fuar sayesinde yurt içindeki üreticilerin direkt yabancı alıcılarla buluşmasını sağladıklarını anlattı.

Küçük imalatçıların bile fuara katılarak ihracata başladıklarını vurgulayan Gözmen, "Fuarımıza ciddi talep var ancak sınırlı kapasite nedeniyle daha fazla firmayı kabul edemiyoruz. Davetliler, kendi ülkelerinde profesyonel alıcılar. Her firmaya 10 müşteri çağırma hakkı veriyoruz ve burada çarşıyı oluşturuyoruz." diye konuştu.

Deri ve Kürk Moda Fuarı, 21 Mayıs'a kadar devam edecek.