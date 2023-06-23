Dereköy Sınır Kapısı modernizasyonu için çalışma başlatıldı

Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda modernizasyon çalışması yapılacak. Kırklareli Valisi Birol Ekici, sınır kapısının son teknolojiyle donatılıp, kaliteli ve hızlı hizmet sunulması için yeni bir kompleks inşa edileceğini belirtti.

Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda modernizasyon çalışması yapılacak.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, yaptığı yazılı açıklamada, İl Özel İdaresi tarafından sınır kapısının modernizasyonu için başlatılan çalışmada proje aşamasının tamamlandığını belirtti.

Sınır kapısının son teknolojiyle donatılıp, kaliteli ve hızlı hizmet sunulması için yeni bir kompleks inşa edileceğini ifade eden Ekici, proje hakkında şu bilgileri verdi:

"Sınır kapısında 3 giriş, 2 çıkış peronu şeklinde tasarlanmış ve her iki yönde de ticari araç giriş çıkışı için kantar konumlandırılmıştır. Ayrıca otobüs yolcuları için, yolcu salonlarında gümrük kontrol noktaları planlanmıştır. Gelen-giden yolcu salonları, araç arama hangarı, x-ray binası, kaçak araç parkı, köpek kulübesi ve eğitim alanından oluşan kompleks, 17 dönüm arazi üzerine planlanmış ve toplamda 23 bin metrekare kapalı alana sahiptir."

Ekici, çalışmaların en kısa sürede başlayacağını kaydetti.